رئیس‌جمهور آمریکا، شرکت‌های فناوری این کشور را تهدید کرد در صورت احداث مراکز داده در خارج از مرز‌های آمریکا، با مالیات و جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دونالد ترامپ اعلام کرده است: شرکت‌های آمریکایی که مراکز داده خود را در کشور‌های دیگر احداث کنند، مشمول مالیات‌های سنگین خواهند شد.

ترامپ در نشست خبری کاخ سفید و پس از بازگشت از سفر آسیایی خود تأکید کرد: اجازه نخواهد داد شرکت‌های آمریکایی زیرساخت‌های مراکز داده را به خارج از این کشور منتقل کنند. وی همچنین تهدید کرد برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مالیات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا هدف از این سیاست را تقویت جایگاه ایالات متحده در صنعت هوش مصنوعی و رقابت با چین عنوان کرده است.

مراکز داده از زیرساخت‌های اصلی توسعه هوش مصنوعی به شمار می‌روند و برای آموزش و اجرای مدل‌های پیشرفته به تجهیزات پردازشی گسترده و منابع انرژی قابل توجه نیاز دارند.

تأثیر سیاست جدید بر شرکت‌های فناوری

شرکت‌هایی مانند «اکوئینیکس» و «دیجیتال ریلتی» از جمله توسعه‌دهندگان بزرگ مراکز داده در آمریکا هستند که در بازار‌های بین‌المللی نیز فعالیت دارند.

این شرکت‌ها معمولاً با هدف نزدیک‌کردن زیرساخت‌های پردازشی به کاربران، کاهش تأخیر ارتباطی و مدیریت هزینه انتقال داده‌ها، مراکز داده خود را در کشور‌های مختلف احداث می‌کنند. از این رو، اجرای سیاست پیشنهادی ترامپ می‌تواند بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خارجی آنها تأثیر بگذارد.

رقابت آمریکا و چین بر سر زیرساخت هوش مصنوعی

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که واشنگتن تلاش می‌کند دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی، به‌ویژه تراشه‌های پردازشی، را محدود کند.

وزارت بازرگانی آمریکا نیز محدودیت‌هایی را برای صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به برخی کشور‌های جنوب شرق آسیا در نظر گرفته است تا از دسترسی احتمالی چین به این فناوری‌ها از مسیر کشور‌های ثالث جلوگیری کند.

در کنار این تحولات، توسعه مراکز داده در داخل آمریکا نیز با چالش‌هایی مواجه است. مخالفت جوامع محلی با احداث این مراکز به دلیل مصرف بالای برق، افزایش هزینه خدمات عمومی و پیامد‌های زیست‌محیطی رو به افزایش است؛ مسائلی که می‌تواند اجرای سیاست گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی در داخل آمریکا را با دشواری‌هایی همراه کند.