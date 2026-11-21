رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه با استناد به گزارش‌های منتشرشده درباره تلفات کودکان در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه علیه ایران اعلام کرد: در مجموع این دو جنگ، دست‌کم ۴۲۸ کودک و نوجوان جان خود را از دست داده‌اند و ۲ هزار و ۱۱۵ کودک نیز در جنگ دوم مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند با استناد به گزارش‌های منتشرشده درباره تلفات کودکان در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه علیه ایران اعلام کرد: در مجموع این دو جنگ، دست‌کم ۴۲۸ کودک و نوجوان جان خود را از دست داده‌اند و ۲ هزار و ۱۱۵ کودک نیز در جنگ دوم مجروح شده‌اند.

رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه با اشاره به آمار کودکان جان‌باخته در دو جنگ اخیر علیه ایران اظهار کرد: بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، در جریان جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۴۵ کودک و نوجوان جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همچنین بنا بر نامه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در جریان جنگ ۴۰روزه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۳۸۳ کودک جان باخته و ۲ هزار و ۱۱۵ کودک نیز مجروح شده‌اند.

رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه ادامه داد: بر اساس مجموع گزارش‌های منتشرشده، شمار کودکان جان‌باخته در این دو جنگ به دست‌کم ۴۲۸ نفر می‌رسد.

کولیوند خاطرنشان کرد: در میان کودکان جان‌باخته در جنگ ۴۰روزه، هفت کودک هنوز نخستین سال زندگی خود را به پایان نرسانده بودند.