به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم آتلتیک بیلبائو در خانه با یک گل مغلوب تیم اسپانیول شد. تک گل بازی را روبرتو فرناندس در دقیقه ۶۶ به ثمر رساند. تیم بیلبائو با ۱۶ امتیاز در رده هفتم ماند و تیم اسپانیول با ۱۵ امتیاز به رده دهم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۳۰ آبان:

دپورتیوو آلاوس - دپورتیوو لاکرونیا

رایو وایکانو - والنسیا

سویا - رئال بتیس

رئال مادرید - سلتاویگو

* یک شنبه اول آذر:

بارسلونا - ویارئال

راسینگ سانتاندر - رئال سوسیداد

اوساسونا - مالاگا

ختافه - آتلتیکومادرید

* دوشنبه ۲ آذر:

لوانته - الچه

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- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۰، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.