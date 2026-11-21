به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور این رونمایی را راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه دانست و گفت: در این سامانه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، امکان پاسخ به سوال کاربران در خصوص دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب به صورت مستند ایجاد شده است.

حجت الاسلام محمد حسین بهرامی مستند بودن به بیانات و آثار رهبر شهید انقلاب را از جمله ویژگی‌های این سامانه بیان کردو افزود: استفاده از ۱۳۳ عنوان کتاب شامل تالیفات، تفسیر قرآن، شرح نهج البلاغه و سایر مجموعه‌های مکتوب، ارائه پاسخ‌های همراه با ارجاع دقیق و لینک به منابع و بررسی و تحلیل بیانات امام شهید شامل دیدارها، خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های شفاهی از جمله قابلیت‌های این سامانه هوشمند است که در پایگاه اطلاع رسانی به آدرس goftogo.khamene.ir گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه محتوای فعلی سامانه، تمام آثار رهبر شهید انقلاب را در بر نمی‌گیرد گفت: بخشی از آثار که تاکنون منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی عرضه شده و آثار دیگری که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است به مرور زمان در سامانه قرار خواهد گرفت.