به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، با حضور حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، زمین چمن مصنوعی شهدای ارتش به همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش نوبندگان فسا افتتاح شد.

این طرح ورزشی در راستای توسعه سرانه فضای ورزشی و محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر برخوردار به بهره‌برداری رسید تا جوانان و ورزشکاران این منطقه از امکانات استاندارد ورزشی بهره‌مند شوند.

افتتاح زمین چمن مصنوعی در نوبندگان فسا، گامی موثر در ارتقای زیرساخت‌های ورزشی این شهر محسوب و فرصت مناسبی برای استعدادیابی، برگزاری مسابقات محلی و توسعه ورزش همگانی فراهم خواهد شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.