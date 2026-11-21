به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، وزارت امنیت کشور چین، نهاد اطلاعاتی و امنیتی این کشور در پی برگزاری نشست سه‌جانبه سران چین، آمریکا و روسیه در شنژن بر ضرورت تحقق امنیت مشترک بین‌المللی و مخالفت با رویکرد‌هایی تأکید کرد که امنیت یک کشور را به بهای ناامن کردن کشور‌های دیگر دنبال می‌کنند.

این نهاد در مقاله‌ای که روز جمعه در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد با عنوان «چرا باید بر ترویج امنیت مشترک بین‌المللی پافشاری کنیم؟» هشدار داد هیچ کشوری نمی‌تواند به بهای به خطر انداختن امنیت دیگران، به امنیت مطلق دست یابد.

وزارت امنیت کشور چین در این مطلب، افزایش بی‌ثباتی و نا اطمینانی در عرصه بین‌المللی را از ویژگی‌های شرایط کنونی جهان دانست و امنیت مشترک را ضرورتی برای مقابله با چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی معرفی کرد.

این موضع‌گیری یک روز پس از نشست تاریخی سران چین، آمریکا و روسیه در شنژن صورت گرفت؛ نشستی که در آن سه قدرت بزرگ بر ضرورت حفظ ثبات راهبردی، امنیت بین‌المللی، اصلاح سازمان ملل متحد، تقویت امنیت انرژی و کاهش خطرات هسته‌ای تأکید کردند.

در همین چارچوب، چین بار دیگر بر این دیدگاه تأکید کرده است که امنیت پایدار نه از مسیر رقابت نظامی، فشار بر دیگر کشور‌ها و اقدامات یکجانبه، بلکه از طریق همکاری، احترام به حاکمیت ملی و توجه به منافع امنیتی همه کشور‌ها قابل تحقق است.

در همین حال فو تسونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و خلیج فارس با ابراز نگرانی از احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی علیه ایران خواستار توقف فوری جنگ و پایان دادن به استفاده غیرقانونی از زور و اقدامات نظامی یکجانبه شد.

پیش از این نیز نماینده چین با تاکید بر اینکه جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران نباید ادامه پیدا کند گفته بود اختلافات باید از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره سیاسی حل‌وفصل شود.

او همچنین تصریح کرد: خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نباید به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ و منازعات ژئوپلیتیکی تبدیل شوند و مردم منطقه باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

این دیپلمات چینی با تأکید بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی، احترام به منشور سازمان ملل و حاکمیت کشورها، خواستار شکل‌گیری ساختار جدید امنیت منطقه‌ای بر پایه همکاری، حسن همجواری و منافع مشترک کشور‌های منطقه شد.

به نظر می‌رسد تأکید هم‌زمان نهاد امنیتی چین بر امنیت مشترک و مواضع دیپلماتیک پکن در مخالفت با اقدامات نظامی یکجانبه علیه ایران، بیانگر تلاش چین برای طرح الگوی متفاوتی از امنیت بین‌المللی است؛ الگویی که در آن امنیت هیچ کشوری نباید به قیمت سلب امنیت و ثبات از دیگر کشور‌ها تأمین شود.