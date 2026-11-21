مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از رفع مشکل تامین زمین در اکثر شهر‌های استان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شناسایی‌شده در مسیر الحاق به محدوده شهر‌ها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، افزود: طی دو سال گذشته، اقدامات گسترده‌ای برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون به جز یک شهرستان، تمامی شهر‌های استان از نظر تامین زمین برای اجرای این طرح با مشکل مواجه نیستند، افزود: از میان ۱۴۰۰ هکتار زمین شناسایی‌شده، تاکنون ۱۰۰۰ هکتار آن آماده‌سازی و در مسیر الحاق به محدوده شهر‌ها قرار گرفته است.

آرامون با اشاره به رشد چشمگیر پیشرفت طرح ها از ۱۶ درصد به ۶۸ درصد در دو سال اخیر، تأکید کرد: تا دهه مبارک فجر، ۱۲۷۰ واحد مسکونی جدید در قالب این طرح به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر ساخت واحد‌های مسکونی، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی نیز همزمان با طرح ها در دستور کار قرار دارد تا رفع نیاز مسکن در شهر‌هایی نظیر اشنویه، خوی، مهاباد و پیرانشهر با سرعت بیشتری تکمیل شود.