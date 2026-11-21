مسئول کمیته بانوان استعداد‌های مردمی جانفدایان خدمت، بر ضرورت گسترش امکانات رفاهی، ورزشی و فرهنگی در محلات کرج با محوریت نیاز‌های بانوان، مادران و کودکان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فردی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به تراکم جمعیت و مهاجرپذیری استان البرز، دسترسی عادلانه به امکانات شهری را یکی از الزامات ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها دانست و گفت: امکانات ورزشی و تفریحی نباید صرفاً در نقاط محدودی از شهر متمرکز باشد، بلکه باید در دسترس ساکنان همه محلات، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت زمانی مادران به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی افزود: توسعه امکانات محلی به‌گونه‌ای که بانوان بتوانند با حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده‌روی به فضاهای ورزشی و تفریحی دسترسی داشته باشند، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌مندی آنان از خدمات شهری داشته باشد.

فردی، بهره‌گیری از ظرفیت بوستان‌ها، فرهنگسراها، محله‌سراها و پایگاه‌های مقاومت بسیج را راهکاری برای توسعه خدمات محله‌محور عنوان کرد و خواستار شناسایی و ساماندهی این ظرفیت‌ها در قالب نقشه جامع امکانات محلات شد.

مسئول کمیته بانوان استعدادهای مردمی جانفدایان خدمت همچنین با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر بانوان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های شهری اظهار کرد: در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری، علاوه بر تأمین زیرساخت‌ها، باید نیازهای واقعی مادران و کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی مناسب‌سازی مسیرهای تردد برای کالسکه، تأمین روشنایی کافی، رفع نقاط کور و ناامن، رعایت بهداشت محیط و پیش‌بینی امکانات ویژه مادر و کودک را از جمله الزامات طراحی فضاهای عمومی و بوستان‌ها برشمرد.

فردی همچنین پیشنهاد کرد با نصب کدهای QR در ورودی بوستان‌ها، زمینه ثبت و ارسال مستقیم نظرات، پیشنهادها و گزارش‌های شهروندان درباره مشکلاتی مانند روشنایی، ایمنی و بهداشت محیط فراهم شود.

وی پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و اعلام زمان رسیدگی و نتیجه اقدامات به شهروندان را ضروری دانست و تأکید کرد: تقویت مشارکت مردم و اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیگیری درخواست‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات شهری منجر شود.