انسجامبخشی به فعالیتهای نگهداشت؛
مانور سراسری «سامان» با محوریت سازماندهی اقدامات ملی نگهداشت شبکه برق در استان مرکزی
با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، مانور سراسری «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه» در قالب طرح ملی «سامان» در استان مرکزی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مانور سراسری «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه» در قالب طرح ملی «سامان» با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، ساماندهی فعالیتهای نگهداشت و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق، در استان مرکزی به اجرا درآمد.
بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، این مانور در چارچوب برنامههای ملی صنعت برق و با مشارکت نیروهای عملیاتی و تخصصی شرکت، با تمرکز بر سازماندهی اقدامات مرتبط با نگهداشت شبکه توزیع برق برگزار شد.
در جریان اجرای این مانور، فعالیتهای مرتبط با پایش و بررسی وضعیت شبکه، شناسایی نواقص و مشکلات فنی، رسیدگی به نقاط نیازمند اصلاح و ساماندهی اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
طرح ملی «سامان» با رویکرد انسجامبخشی به فعالیتهای نگهداشت، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای کیفیت خدمترسانی، بستری برای برنامهریزی منسجمتر و هدفمندتر اقدامات فنی و عملیاتی در شبکههای توزیع برق فراهم میکند.
اجرای این مانور در استان مرکزی، گامی در مسیر تقویت آمادگی گروههای عملیاتی، پیشگیری از بروز حوادث و اختلالات احتمالی و صیانت از پایداری شبکه برق و استمرار خدمترسانی به مشترکان است.