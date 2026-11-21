به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مانور سراسری «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه» در قالب طرح ملی «سامان» با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، ساماندهی فعالیت‌های نگهداشت و بهبود وضعیت شبکه توزیع برق، در استان مرکزی به اجرا درآمد.

بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، این مانور در چارچوب برنامه‌های ملی صنعت برق و با مشارکت نیرو‌های عملیاتی و تخصصی شرکت، با تمرکز بر سازماندهی اقدامات مرتبط با نگهداشت شبکه توزیع برق برگزار شد.

در جریان اجرای این مانور، فعالیت‌های مرتبط با پایش و بررسی وضعیت شبکه، شناسایی نواقص و مشکلات فنی، رسیدگی به نقاط نیازمند اصلاح و ساماندهی اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

طرح ملی «سامان» با رویکرد انسجام‌بخشی به فعالیت‌های نگهداشت، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، بستری برای برنامه‌ریزی منسجم‌تر و هدفمندتر اقدامات فنی و عملیاتی در شبکه‌های توزیع برق فراهم می‌کند.

اجرای این مانور در استان مرکزی، گامی در مسیر تقویت آمادگی گروه‌های عملیاتی، پیشگیری از بروز حوادث و اختلالات احتمالی و صیانت از پایداری شبکه برق و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان است.