به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، سرهنگ محمد خدامی گفت: مشمولانی که برگ آماده به خدمت با تاریخ اعزام آذرماه دریافت کرده‌اند، باید برای دریافت برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه مرکز آموزش به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

وی افزود: مشمولان البرزی باید از یکشنبه یکم تا چهارشنبه چهارم آذرماه، به‌صورت انفرادی و خودمعرف، در تاریخ و محل تعیین‌شده در برگ اعزام حاضر شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز، همراه داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی‌نامه مرکز آموزش و برگه واکسن مننژیت و دوگانه را برای مراجعه به مراکز آموزشی ضروری دانست.

سرهنگ خدامی همچنین از مشمولان خواست کارت تلفن همگانی تهیه‌شده از مخابرات استان را همراه داشته باشند و از بردن تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری‌کارت و سایر تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور به‌موقع مشمولان در مراکز آموزشی گفت: غیبت در زمان و مکان تعیین‌شده، مطابق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان را با برخورد قانونی مواجه خواهد کرد؛ بنابراین افراد از موکول کردن اعزام خود به روز پایانی خودداری کنند.