وزیر دادگستری با اشاره به خلأ‌های قانونی در حوزه مالکیت فکری آثار ادبی و هنری، از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تدوین لایحه حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امین رحیمی، با اشاره به اصلاح قانون مالکیت فکری در حوزه صنعتی در سال ۱۴۰۳ گفت: این قانون با اصلاحات اخیر، مقررات مناسبی را در حوزه مالکیت صنعتی پیش‌بینی کرده است، اما در بخش ادبی و هنری همچنان با مشکلات و خلأ‌های قانونی مواجه هستیم.

رحیمی با تأکید بر ضرورت تدوین قانون در این حوزه افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و افرادی که در حوزه ادبی و هنری مشغول هستند، اصلاح قوانین و حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان از ضرورت‌های جدی به شمار می‌رود.

وزیر دادگستری گفت: تلاش می‌کنیم با دعوت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع را پیگیری کنیم؛ اگر وزارت ارشاد با متن پیشنهادی موجود موافقت کند، همان را مبنا قرار می‌دهیم و در غیر این صورت، برای تدوین لایحه جدید همکاری خواهیم کرد.