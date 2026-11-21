به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در آئین اختتامیه بیست‌و‌سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) که با حضور مقامات کشوری و حضور پیرغلامانی از ۱۰ کشور جهان در ارومیه برگزار شد، پرچم میزبانی بیست و چهارمین دوره این اجلاس بزرگ، به نمایندگان استان مازندران اهدا گردید.

آیین اختتامیه بیست‌و‌سومین اجلاس بین‌المللی در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه، با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از شخصیت‌های ملی و مذهبی برگزار شد. در این مراسم که با اجرای برنامه‌های متنوع مذهبی از سوی مداحان ایران، جمهوری آذربایجان و پاکستان همراه بود، از سال‌ها خدمت خالصانه پیرغلامان و تلاش خادمان در پاسداشت و انتقال میراث ارزشمند فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده تجلیل شد.

در پایان این مراسم، در لحظه‌ای نمادین، استاندار آذربایجان غربی پرچم بیست و چهارمین اجلاس بین‌المللی را به نمایندگان استان مازندران سپرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با ابراز افتخار از این انتخاب، اعلام کرد: مازندران سال آینده میزبان این اجلاس بزرگ خواهد بود و با همکاری استانداری و تشکیل ستاد ویژه، تمامی آمادگی‌ها را برای برگزاری این مراسم در شکوه و عظمتِ شایسته فراهم خواهیم کرد.

طوسی افزود: میزبانی از این رویداد بین‌المللی در استان مازندران، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی و آیینی این استان به جهان و میزبانی از ارادتمندان و خادمان اهل‌بیت (ع) از سراسر گیتی خواهد بود.