به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به طرح نشان دار کردن مالیات گفت: در راستای اجرای این طرح مردم می‌توانند با اختصاص بخشی از مالیات خود به توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نقاط محروم استان کمک کنند تا زمینه افزایش پوشش رسانه ملی بیش از پیش فراهم شود.

آینه دار با اشاره به اهمیت گسترش پوشش شبکه‌های سازمان صدا و سیما در مناطق مختلف گفت: در این طرح برای بهبود و تکمیل پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دیجیتال به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل صدا و سیمای استان از مردم و فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir در این طرح مشارکت و با انتخاب صدا و سیما به افزایش بهره مندری مردم از برنامه رسانه ملی کمک کنند.