المپیاد بزرگ روباتیک در شهرستان قروه با حضور علاقه‌مندان و استعداد‌های خلاق، فرصتی برای نمایش توانمندی نسل جوان در عرصه فناوری، هوش مصنوعی و نوآوری فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قروه میزبان رقابت استعداد‌های جوان در عرصه روباتیک و فناوری بود.

در این المپیاد شرکت‌کنندگان در چهار بخش اختراعات، لیگ جنگجو، شبیه‌ساز هوش مصنوعی و محاسبات ذهنی، توان علمی و مهارت‌های فنی خود را به رقابت گذاشتند.

طراحی و هدایت ربات‌ها، برنامه‌نویسی و ارائه ایده‌های نوآورانه، محور این رقابت‌ها بود رقابت‌هایی که با جدال مهیج ربات‌های جنگجو به اوج هیجان رسید.