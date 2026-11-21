دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تاب‌آوری صنعت نیازمند برنامه عملی است گفت: بنگاه‌ها باید برای اختلال در انرژی، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و فروش، راه‌های جایگزین داشته باشند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آرمان خالقی در برنامه رادیو اقتصاد افزود: آماده‌سازی مسیر حمل و نقل بین‌المللی (کریدورهای) زمینی و ریلی به موقع انجام نشده ضمن اینکه از فرصت سال‌های گذشته برای توسعه مسیر‌های جایگزین به‌اندازه کافی استفاده نشد.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان ناچار به تغییر سریع برنامه‌های خود هستند؛ یافتن تأمین‌کننده، مشتری و مسیر تجاری تازه، به تصمیمی تقریباً روزانه تبدیل شده است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ناترازی گاز، چالش جدی صنعت در زمستان ۱۴۰۵ است؛ محدودیت انرژی می‌تواند فعالیت بخشی از واحد‌های تولیدی را متوقف کند. با توقف تولید، هزینه‌های بنگاه متوقف نمی‌شود؛ حقوق کارکنان، اقساط بانکی، تعهدات قراردادی و سایر پرداخت‌ها همچنان پابرجاست.

خالقی افزود: تعطیلی موقت ممکن است دائمی شود؛ راه‌اندازی دوباره کارخانه پس از توقف طولانی، ساده و فوری نیست.

وی گفت: قدرت خرید مردم بخشی از تاب‌آوری تولید است؛ کاهش توان خرید خانوارها، بازار فروش بنگاه‌ها را نیز کوچک می‌کند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: عبور از شرایط دشوار به هماهنگی نیاز دارد؛ دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی باید با گفت‌و‌گو و تصمیم‌های قابل‌اتکا، فشار بر تولید را کاهش دهند.