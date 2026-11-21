تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با هدف توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی و آموزشی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز و گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت ساختمان سازی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: در این مراسم سید علیرضا میر جعفری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اعضای هیأت مدیره و نایب رئیس سازمان، مهدی قاسمیه، رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، علیرضا بدیعی، مدیر کل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تهران، امیررضا قیامی آزاد، رئیس مرکز تخصصی صنعت فولاد دانشگاه تهران و دانشجویان و اساتید دانشگاه حضور داشتند.

ارتقا امنیت و ایمنی ساختمان با استفاده از دانش روز مهندسی صنعت ساختمان آموزش و ترویج سرمایه انسانی، توسعه پژوهش‌های کاربردی برای حل مسایل عمده کشور انتقال فناوری و تجاری سازی مشارکت در تقویت و به روزرسانی و استاندارد‌های فنی از جمله موارد مورد توافق طرفین در این تفاهم نامه ذکر شده است.

مهدی قاسمیه، رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ مهندسی و اخلاق حرفه‌ای و پیوند نظام‌مند دانشگاه و نظام مهندسی گفت: این تفاهم نامه می‌تواند سرآغازی برای فعالیت هایی، چون تشکیل کارگروه مشترک تخصصی با حضور اساتید، مختلف طراحی دوره‌های آموزش مشترک تخصصی در زمینه فناوری‌های نوین در خصوص ساخت ساختمان‌ها و در بحث مقاوم سازی باشد.

وی مدیریت طرح‌های هوش مصنوعی به عنوان یکی از مباحث روز و مدلسازی اطلاعات ساختمانی را از دیگر موضوعات دوره‌های مشترک میان دانشگاه تهران و نظام مهندسی برشمرد و افزود: تعریف طرح‌های پژوهشی مشترک از مسایل واقعی و اولویت‌های سازمان و جامعه مهندسی در قالب موضوع پایان نامه و رساله دکتری ایجاد بستر تعامل استادان و مهندسان حرفه‌ای از طریق نشست‌های تخصصی و بازدید‌های علمی و استفاده از تجربیات مهندسان و توسعه دوره‌های آموزشی حرفه‌ای از دیگر مفاد مورد توافق طرفین در این تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی است.

رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت همکاری در حوزه فناوری با شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی گفت: از چالش‌های مهم در صنعت ساختمان طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و افزایش تاب آوری واحد‌های مسکونی است که باید در دستور کار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.

قاسمیه از مهم‌ترین وظایف نظام مهندسی را صیانت از اعتماد عمومی به حرفه مهندسی ساختمان دانست و گفت: زمانی این اعتماد حاصل میشود که طراحی نظارت و اجرای ساختمان‌ها بر اساس دانش روز و اساندارد‌های معتبر و اصول حرفه‌ای باشد.

وی با تاکید بر نقش دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در تولید علم توسعه دانش تربیت مهندسان و متخصصان و عهده داری پژوهش و نوآوری در ادامه خاطرنشان کرد نظام مهندسی هم نظام تخصصی و حرفه‌ای است که وظیفه ساماندهی فعالیت حرفه مهندسی را بر عهده دارد.

رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران این مراسم را تشریفاتی ندانست و گفت: با توجه به گسترش پدیده شهرنشینی و افزایش جمعیت و محدودیت منابع اهمیت تحقیقات برای توسعه پایدار برای مهندسی ساختمان آشکار میشود صنعت ساختمان را بخشی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: کیفیت طراحی اجرا و نگهداری ساختمان‌ها با ایمنی سرمایه اقتصادی مردم و توسعه پایدار ارتباط مستقیم دارد.

قاسمیه با اشاره به مخاطراتی مانند زلزله، فرونشست زمین، کمبود آب و تغییرات اقلیمی افزود: ساختمان ایمن و پایدار سرمایه‌ای بلند مدت برای جامعه است و تحقق آن به دانش روز رعایت ضوابط فنی و مسئولیت پذیری حرفه‌ای نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی در سه حوزه مسئولیت و تأثیرات ویژه‌ای دارد در ادامه تصریح کرد: در مرحله نخست دانش و تخصص مهندسی دوم حفظ حقوق شهروندی و سوم پیگیری حرفه‌ای جامعه مهندسی بر اساس مأموریت تعریف شده برای آناست همچنین این سازمان در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی توسعه اخلاق حرفه‌ای و ساماندهی فعالیت مهندسی و تحقق ضوابط و مقررات فنی ساختمان نقش دارد.

در ادامه این مراسم سید علیرضا میر جعفری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و صنعت ساختمان گفت: این صنعت برای حل مسائل خود به دانش روز پژوهش‌های دانشگاهی و ظرفیت دانشجویان و پژوهشگران نیاز دارد؛ اما ارتباط میان این بخش‌ها هنوز به اندازه کافی به نوآوری و راهکار‌های اجرایی منجر نشده است.

وی با اشاره به تجربه‌هایی از کاربرد پژوهش دانشگاهی در پروژه‌های ساختمانی از طراحی سامانه‌ای برای مقابله با گردو غبار در یکی از پروژه‌ها به عنوان نمونه‌ای از تبدیل پژوهش به راه حل عملی یاد کرد.

به گفته وی ترکیب نتایج پژوهش‌های دانشگاهی درباره ویژگی‌های ذرات گردو غبار و شیوه‌های فیلتراسیون به طراحی راهکاری متناسب با نیاز واقعی پروژه انجامید.

میر جعفری همچنین با اشاره به موضوعاتی مانند بازچرخانی آب خاکستری در برج‌های خنک کننده مصرف انرژی ساختمان‌ها و کارآمدی ضوابط فنی گفت دانشگاه میتواند با بررسی علمی این مسائل اطلاعات و پیشنهاد‌هایی در اختیار صنعت و نظام مهندسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از اتلاف انرژی در ساختمان‌ها به طراحی عایق کاری و نحوه اجرای تأسیسات مربوط است، افزود: لازم است پژوهش‌های دانشگاهی به بررسی دقیق این مسائل و ارائه راهکار‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی و ضوابط ساختمانی منجر شود.

وی همچنین تعریف پروژه‌های مشترک استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و بررسی راه‌های ساخت مسکن اقتصادی را از زمینه‌های همکاری دو نهاد برشمرد.

میرجعفری تأکید کرد سازمان نظام مهندسی آماده همکاری برای اجرای تفاهم نامه است و این توافق نباید صرفاً در حد یک سند باقی بماند.

رئیس مرکز تخصصی صنعت فولاد دانشگاه تهران هم انعقاد این تفاهم نامه را زمینه‌ای برای آغاز همکاری سازمان یافته میان دو مجموعه دانست و اظهار کرد: دانشکدگان فنی با برخورداری از رشته‌های گوناگون میتواند بخشی از نیاز‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی را پاسخ دهد.

امیر رضا قیامی آزاد، همکاری‌های پژوهشی برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان و دانشجویان بازدید از پروژه‌های ساختمانی برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های مشترک و فراهم کردن زمینه کارآموزی دانشجویان در پروژه‌های مورد تأیید سازمان نظام مهندسی را از محور‌های تفاهم نامه عنوان کرد.

وی همچنین به همکاری در زمینه نوآوری و مالکیت فکری از جمله پیگیری ثبت اختراعات حاصل از فعالیت‌های مشترک اشاره و اظهار امیدواری کرد که این تفاهم نامه آغازگر همکاری‌های مستمر و مؤثر میان دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باشد.