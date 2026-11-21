آذربایجان شرقی چهارمین تولیدکننده تخممرغ کشور
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید سالانه بیش از ۱۱۳ هزار تن تخممرغ در استان خبر داد و گفت:آذربایجان شرقی با تامین حدود ۱۰ درصد از تولید تخممرغ کشور در رتبه چهارم تولید این محصول قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ناصر امیرابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای صنعت مرغداری و تولید تخممرغ در آذربایجان شرقی اظهار کرد:صنعت مرغداری و تولید تخممرغ آذربایجان شرقی از بخشهای مهم و اثرگذار در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه و پایداری امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی سالانه حدود ۱۱۳ هزار و ۵۸۰ تن تخممرغ تولید میکند افزود: این میزان تولید حدود ۱۰ درصد از تولید تخممرغ کشور را شامل میشود و جایگاه مهم استان را در صنعت طیور کشور نشان میدهد.
امیرابراهیمی با اشاره به نقش فعالان زنجیره تولید در تحقق این میزان تولید ادامه داد: این دستاورد حاصل تلاش شبانهروزی مرغداران، کارگران واحدهای تولیدی، دامپزشکان، کارشناسان، تشکلهای بخش خصوصی، تامینکنندگان نهادهها، فعالان حملونقل، بستهبندی و سایر دستاندرکاران زنجیره تولید است، زنجیرهای که با وجود چالشهای اقتصادی و نوسانات هزینههای تولید، همچنان در مسیر تامین پایدار نیاز جامعه فعالیت میکند.
وی تخممرغ را یکی از منابع مهم پروتئین با کیفیت در سبد غذایی خانوار دانست و گفت:این محصول نقش اساسی در تامین نیازهای تغذیهای جامعه دارد و توسعه مصرف آن میتواند در ارتقای امنیت غذایی و سلامت جامعه موثر باشد.
امیرابراهیمی استمرار تولید پایدار، حمایت از تولیدکنندگان، تامین بهموقع نهادهها، توسعه زیرساختهای بستهبندی و نگهداری، ارتقای بهرهوری و توجه به بازارهای داخلی و صادراتی را از عوامل موثر در تقویت جایگاه آذربایجان شرقی در صنعت تخممرغ کشور عنوان کرد.