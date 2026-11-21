به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ناصر امیرابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت مرغداری و تولید تخم‌مرغ در آذربایجان شرقی اظهار کرد:صنعت مرغداری و تولید تخم‌مرغ آذربایجان شرقی از بخش‌های مهم و اثرگذار در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه و پایداری امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی سالانه حدود ۱۱۳ هزار و ۵۸۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کند افزود: این میزان تولید حدود ۱۰ درصد از تولید تخم‌مرغ کشور را شامل می‌شود و جایگاه مهم استان را در صنعت طیور کشور نشان می‌دهد.

امیرابراهیمی با اشاره به نقش فعالان زنجیره تولید در تحقق این میزان تولید ادامه داد: این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی مرغداران، کارگران واحد‌های تولیدی، دامپزشکان، کارشناسان، تشکل‌های بخش خصوصی، تامین‌کنندگان نهاده‌ها، فعالان حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سایر دست‌اندرکاران زنجیره تولید است، زنجیره‌ای که با وجود چالش‌های اقتصادی و نوسانات هزینه‌های تولید، همچنان در مسیر تامین پایدار نیاز جامعه فعالیت می‌کند.

وی تخم‌مرغ را یکی از منابع مهم پروتئین با کیفیت در سبد غذایی خانوار دانست و گفت:این محصول نقش اساسی در تامین نیاز‌های تغذیه‌ای جامعه دارد و توسعه مصرف آن می‌تواند در ارتقای امنیت غذایی و سلامت جامعه موثر باشد.

امیرابراهیمی استمرار تولید پایدار، حمایت از تولیدکنندگان، تامین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی و نگهداری، ارتقای بهره‌وری و توجه به بازار‌های داخلی و صادراتی را از عوامل موثر در تقویت جایگاه آذربایجان شرقی در صنعت تخم‌مرغ کشور عنوان کرد.