مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از برنامه‌ریزی برای حمایت ویژه از واحد‌های تولیدی و صادراتی استان با تمرکز بر تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و رفع موانع صادرات خبر داد و اعلام کرد تاکنون حدود ۸ همت تسهیلات از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به واحد‌های تولیدی پرداخت شده است.

حمایت ویژه از واحد‌های تولیدی و صادراتی قم؛ پرداخت ۸ همت تسهیلات و پیگیری تأمین مواد اولیه

حمایت ویژه از واحد‌های تولیدی و صادراتی قم؛ پرداخت ۸ همت تسهیلات و پیگیری تأمین مواد اولیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی در جریان بازدید از یک مجموعه صنعتی در شهرک صنعتی سلفچگان قم، با اشاره به اهمیت فعالیت واحد‌های تولیدکننده هیدروکربن‌های سبک و سنگین و روغن موتور اظهار کرد: با توجه به کمبود مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های پالایشگاهی و تولید روغن در کشور، ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین این کالای ضروری و پاسخ‌گویی به نیاز بازار داشته باشد.

وی با اشاره به سوابق صادراتی این مجموعه و انتخاب آن به‌عنوان واحد نمونه استانی در چندین دوره افزود: حمایت از واحد‌های تولیدی در شرایط کنونی اهمیت دوچندانی دارد؛ چراکه این واحد‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تجهیزات و همچنین سرمایه در گردش با مشکلاتی مواجه هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری برای حمایت از واحد‌های تولیدی استان گفت: تاکنون حدود ۸ همت از این منابع از طریق شبکه بانکی پرداخت شده و انتظار داریم با همکاری بانک‌ها، باقی‌مانده تسهیلات نیز در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد.

کریمی همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحد‌های صادراتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای این واحد‌ها در تعزیرات به‌صورت موردی در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم با طرح موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اعطای مهلت سه تا شش‌ماهه، مشکلات آنها برطرف شود تا روند تولید و صادرات متوقف نشود.

کریمی با اشاره به محدودیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و ممنوعیت برخی رسته‌های فعالیت در شهرک صنعتی سلفچگان گفت: مجموعه صنعتی کاسپین شیمی پاسارگاد با تدابیر انجام‌شده، بخشی از فرآیند تأمین خوراک را از طریق ظرفیت‌های استان فارس دنبال کرده است.

مدیرکل صمت قم همچنین سرمایه‌گذاری این مجموعه در ایجاد پایانه ریلی را اقدامی مهم در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل کالا دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل این پایانه می‌تواند با افزایش بهره‌وری، تسهیل جابه‌جایی کالا و تأمین پایدار مواد اولیه، نقش مؤثری در پشتیبانی از واحد‌های تولیدی داشته باشد و مدیریت استان نیز از تکمیل این طرح حمایت می‌کند.