پویش مردمی «میدان همدلی، خیابان خدمت» با مشارکت گروه‌های جهادی و مردم در استان البرز آغاز می‌شود؛ طرحی که با محوریت جمع‌آوری کمک‌های معیشتی و ارائه خدمات حمایتی و تخصصی، کمک به خانواده‌های نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسئول بسیج سازندگی استان البرز در گفتگو با خبر ۲۰ صدا و سیمای استان با اعلام این خبر گفت: این پویش از فردا در شهرها و شهرستان‌های استان آغاز می‌شود و تا پایان هفته بسیج، برنامه‌های مختلفی با هدف گسترش فرهنگ انفاق، مواسات و خدمت‌رسانی اجتماعی اجرا خواهد شد.

فلاحتکار افزود: جمع‌آوری بسته‌های معیشتی، لوازم‌التحریر، کیف و کفش، پوشاک و اقلام مورد نیاز برای تهیه جهیزیه از مهم‌ترین محورهای این حرکت مردمی است که کمک‌های جمع‌آوری‌شده در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع خدماتی در حاشیه این پویش اظهار کرد: گروه‌های جهادی با برپایی غرفه‌های مردمی، خدمات پزشکی و ویزیت رایگان، مشاوره‌های حقوقی و خانوادگی، نذر خون و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را ارائه می‌کنند. توزیع نهال نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

مسئول بسیج سازندگی استان البرز همچنین از اجرای پویش «کاشت درخت امید» در مدارس استان خبر داد و گفت: در این برنامه، دانش‌آموزان به یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، نهال‌هایی را در محیط مدارس غرس می‌کنند.

فلاحتکار مشارکت گروه‌های جهادی و ظرفیت‌های مردمی را پشتوانه اصلی اجرای این برنامه‌ها دانست و تأکید کرد: هدف از اجرای این پویش، تبدیل ظرفیت همدلی اجتماعی به اقدامات عملی و گسترش خدمات حمایتی در میان اقشار نیازمند استان است.