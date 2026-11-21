به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی انتشار مطلبی در روزنامه « نیویورک تایمز» در توجیه حمله به زیرساخت‌های آبی کشور ، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران در دو نامه جداگانه به «دبیرکل سازمان ملل متحد» و «سردبیر روزنامه نیویورک تایمز» ، به ادعا‌های واهی رسانه‌های غربی که می‌تواند توجیهی غیرانسانی برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور باشد، پاسخ داد.

متن نامه‌های مذکور در اینجا قابل مشاهده است.