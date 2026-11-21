کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی روز‌های پیش رو سرعت وزش باد افزایش یافته و در برخی مناطق استان به حد نسبتا شدید خواهد رسید که این شرایط تا روز چهارشنبه هفته جاری در استان ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نجفی از تداوم شرایط جوی پایدار تا پایان هفته خبر داد و گفت: از فردا سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حد نسبتاً شدید می‌رسد.

وی افزود: از امروز تا پایان هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود و تنها در روز دوشنبه در ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

نجفی با اشاره به اینکه هفته جاری تغییر محسوسی در دما مشاهده نخواهد شد گفت: دمای فعلی زنجان ۱۴ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته ۲ درجه افزایش نشان می‌دهد.

به گفته کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان، طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه پاپایی با منفی یک درجه سردترین و ایستگاه گیلوان با ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.