کلان‌شهر شیراز ، چهارشنبه ۴ آذر ، شاهد برگزاری بزرگترین زنجیره انسانی با هدف حمایت از کیان ایران و ارزش‌های انقلابی خواهد بود ؛ این حرکت انقلابی با هدف تجلیل از رهبری و حمایت از سرزمین مقدس ایران در دو مسیر مجزا و به طول مجموع ۲۰ کیلومتر برگزار می‌شود.

تشکیل بزرگترین زنجیره انسانی در شیراز به طول ۲۰ کیلومتر ، ۴ آذر ۱۴۰۵

تشکیل بزرگترین زنجیره انسانی در شیراز به طول ۲۰ کیلومتر ، ۴ آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، کلان‌شهر شیراز ، چهارشنبه ۴ آذر ، شاهد برگزاری بزرگترین زنجیره انسانی با هدف حمایت از کیان ایران و ارزش‌های انقلابی خواهد بود ؛ این حرکت انقلابی با هدف تجلیل از رهبری و حمایت از سرزمین مقدس ایران در دو مسیر مجزا و به طول مجموع ۲۰ کیلومتر برگزار می‌شود.

این زنجیره انسانی که در دو محور اصلی شهر شیراز شکل خواهد گرفت، از مسیر «میدان الله تا میدان نمازی» و در محوری دیگر از «میدان قهرمانان تا میدان آزادی» امتداد خواهد یافت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این تجمع بزرگ ساعت ۲۰ آغاز خواهد شد.

مشارکت مردم شیراز در این مراسم، نمادی از ایستادگی و حمایت از رهبری و نیرو‌های مسلح در مسیر حفظ کیان کشور است.

برگزارکنندگان این طرح اعلام کرده‌اند که این حرکت، نشان‌دهنده حضور همیشگی مردم در صحنه‌های انقلابی و پایبندی به ارزش‌های ملی و اسلامی در حمایت از سرزمین ایران است.