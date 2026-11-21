فرماندار قصرشیرین از کاشت ۳۵۰ اصله نهال با عنوان «نهال امید» به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در کمربند سبز این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۱۰ هزار اصله نهال در مسیر بزرگراه کربلا به سمت مرز خسروی غرس می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ،آیین درختکاری امروز شنبه همزمان با آغاز هفته بسیج با حضور فرماندار قصرشیرین، فرمانده سپاه، جمعی از بسیجیان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در کمربند سبز شهرستان، واقع در مسیر بزرگراه کربلا به سمت مرز خسروی برگزار شد.

در این آیین، ۳۵۰ اصله نهال با عنوان «نهال امید» از جمله درخت توت، در مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع به یاد سرداران و شهدای گرانقدر و به مناسبت هفته بسیج غرس شد.

فرماندار قصرشیرین در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از فرمانده سپاه این شهرستان به دلیل توجه به توسعه فضای سبز و مشارکت در اجرای طرح کاشت نهال امید اظهار کرد: بسیج به‌عنوان شجره طیبه و درخت تنومند انقلاب اسلامی، همواره در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده و در زمینه درختکاری و توسعه فضای سبز نیز نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی در هفته‌ای که به نام بسیج نام‌گذاری شده، بیانگر مشارکت و حضور بسیجیان در فعالیت‌های اجتماعی و عمومی و تلاش برای آبادانی و توسعه شهرستان است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به برنامه‌های درختکاری در مسیر بزرگراه کربلا به سمت مرز خسروی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از چهار هزار اصله نهال با توجه به حجم تردد زائران در این مسیر غرس شده است.

وی ادامه داد: براساس اعلام اداره منابع طبیعی شهرستان، امسال ۱۰ هزار اصله نهال از گونه‌های گرمسیری در مسیر بزرگراه کربلا به سمت مرز خسروی کاشته می‌شود.

این آیین با هدف گسترش فضای سبز، بهبود سیمای محیطی و ترویج فرهنگ درختکاری در شهرستان قصرشیرین برگزار شد.