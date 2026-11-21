تازه‌ترین آمار‌های اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد، افزایش هزینه‌های انرژی تحت تأثیر تنش‌ها و بحران غرب آسیا، بار دیگر فشار‌های تورمی را در این کشور تشدید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، تازه‌ترین آمار‌های اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های انرژی تحت تأثیر تنش‌ها و بحران خاورمیانه بار دیگر فشار‌های تورمی را در این کشور تشدید کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن نرخ تورم هسته‌ای این کشور در ماه اکتبر به ۲.۲ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۲.۱ درصد ماه سپتامبر افزایش نشان می‌دهد و برای دومین ماه متوالی بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار گرفته است.

افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این روند بوده است، بر اساس این گزارش قیمت انرژی در ماه اکتبر پس از کاهش در ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش یافت و بهای برق نیز یک دهم درصد و گاز شهری ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تداوم بحران خاورمیانه و افزایش قیمت نفت خام از مسیر بالا بردن هزینه واردات انرژی و مواد اولیه فشار مضاعفی بر اقتصاد ژاپن وارد کرده است.

این مسئله برای ژاپن به عنوان یکی از اقتصاد‌های بزرگ وارد کننده انرژی در جهان اهمیت ویژه‌ای دارد، وابستگی بالای این کشور به واردات نفت از خاورمیانه باعث شده است تحولات امنیتی و اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی به ویژه تنگه هرمز مستقیماً بر هزینه‌های تأمین انرژی و قیمت تمام شده کالا‌ها تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر تضعیف ارزش ین در برابر ارز‌های خارجی نیز هزینه واردات نفت، مواد اولیه و کالا‌های مصرفی را افزایش داده و انتقال این هزینه‌ها به بازار داخلی را تشدید کرده است.

قیمت کالا‌های مصرفی در ژاپن نیز تحت تأثیر افزایش هزینه مواد اولیه و واردات با شتاب بیشتری افزایش یافته است؛ روندی که نشان می‌دهد فشار‌های تورمی تنها به بخش انرژی محدود نمانده و به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرده است.

افزایش تورم در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ژاپن با چالش کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌روست و تداوم این وضعیت همچنین می‌تواند بانک مرکزی ژاپن را به افزایش بیشتر نرخ بهره برای مهار تورم وادار کند.

کارشناسان معتقدند تداوم بحران خاورمیانه و بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی، علاوه بر افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت می‌تواند روند احیای اقتصادی ژاپن را نیز با دشواری بیشتری مواجه کند.