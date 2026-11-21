در همایش سالانه بازار سرمایه، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم عزیز و دانش‌آموزان مظلومی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در شکست اهداف دشمن در جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: در جنگی نابرابر و ناعادلانه قرار داریم و گروهی قلدر، ستمگر و زورگو قصد داشتند که کشور ما را ساقط کنند، اما مردم نگذاشتند، نیرو‌های امنیتی و نظامی ما با قدرت پاسخ دادند و شما سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بازاریان نیز اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کردید که دشمن ناامید شد.

رئیس جمهور با اشاره به هدف دشمنان از تحمیل جنگ اخیر و تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها تصریح کرد: دشمن انتظار داشت در کشور قحطی ایجاد شود و بازار با کمبود کالا مواجه شود و براساس اصول همه این اتفاقات باید ما را با قحطی مواجه می‌کرد، و یا مشکلاتی در بازار به وجود می‌آمد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و چرخ تولید همچنان در حال چرخش است.

آقای پزشکیان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در این برهه حساس و تاریخی کشور خاطرنشان کرد: در جنگی خاموشی قرار داریم که بسیار سخت‌تر از جنگی است که در آن موشک پرتاب می‌شود و تخریب صورت می‌گیرد؛ جنگی اقتصادی است که شما تلاشگران عرصه اقتصاد با آن سروکار دارید و جنگ ساده‌ای نیز نیست.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیاز‌های بازار گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند همه چیز خوب است، بله خوب است، اما با تلاش و زحمات و کوشش شما این مهم محقق شده است.

آقای پزشکیان در ادامه تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش تولید را از اولویت‌های دولت دانست و گفت: در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا تأمین برق، گاز و سایر انرژی‌های مورد نیاز تولید در فصل زمستان با کمترین اختلال مواجه شود. با توجه به ناترازی‌های موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها در ماه‌های پیش‌رو، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها برای مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز مشکلات در حال پیگیری است.

رئیس جمهور تأکید کرد: اگر در شرایطی ناچار به اعمال محدودیت در مصرف انرژی شویم، صنعت و تولید باید آخرین بخش‌هایی باشند که با قطع انرژی مواجه می‌شوند، نه نخستین بخش‌هایی که محدودیت به آنها اعمال می‌شود. این موضوع در جلسات دولت به‌طور جدی مورد بحث و پیگیری قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ راهکار‌های مؤثر، از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی جلوگیری کنیم.

آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت همراهی عمومی در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ در جامعه تقویت شود که در شرایط محدودیت انرژی، مردم و بخش‌های غیرتولیدی با مدیریت مصرف و پذیرش برخی محدودیت‌ها، به استمرار فعالیت صنعت و تولید کمک کنند. اگر قرار است در شرایط دشوار، بخشی از مصرف برق محدود شود، این محدودیت نباید به بهای توقف تولید و بیکار شدن نیروی کار تمام شود.

رئیس جمهور افزود: رسانه‌ها نیز باید در تبیین این رویکرد نقش‌آفرینی کنند تا مردم بدانند حفظ چرخه تولید، استمرار اشتغال و پایداری اقتصاد کشور، نیازمند همکاری و همراهی همگانی است. نمی‌توان در شرایط کمبود انرژی، همچنان مصرف غیرضروری را ادامه داد و در عین حال برق و گاز واحد‌های تولیدی را قطع کرد.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت برای کاهش مصرف در بخش‌های غیرمرتبط با تولید برنامه‌های متعددی در دست اجرا دارد، اظهار داشت: اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری، بهینه‌سازی فضای کاری و ادغام و اصلاح برخی ساختار‌های اداری از جمله اقداماتی است که در حال بررسی و پیگیری است تا بتوانیم مصرف غیرضروری را کاهش داده و انرژی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار دهیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: هر اندازه بتوانیم مصرف انرژی در بخش‌های غیرتولیدی را مدیریت کنیم، امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع با اطمینان بیشتری فراهم خواهد شد. البته خود واحد‌های تولیدی نیز باید در مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی مشارکت کنند و از مصرف غیرضروری در محیط‌های صنعتی جلوگیری شود.

آقای پزشکیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و شرایط دشوار پیش‌روی اقتصاد کشور، ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های دولت، صنایع و فعالان اقتصادی در سال جاری با محدودیت‌های کمتری نسبت به سال گذشته مواجه شوند و افزود: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و دولت مصمم است با اتخاذ تدابیر لازم، از استمرار فعالیت تولیدی و صنعتی کشور حمایت کند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود، بهره‌وری و اصلاح مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر محور‌های مورد توجه دولت دانست و با اشاره به زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجموعه‌های بازنشستگی اظهار داشت: برخی از این شرکت‌ها با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و منابع قابل توجه، زیان‌ده هستند و باید بررسی کنیم که چرا چنین وضعیتی شکل گرفته و چگونه می‌توان مدیریت این مجموعه‌ها را اصلاح کرد.

آقای پزشکیان با اشاره به وضعیت شرکت‌های زیان‌ده و ضرورت بازنگری در نحوه اداره آنها اظهار داشت: اگر یک مجموعه اقتصادی به‌طور مستمر زیان ایجاد می‌کند، باید مشخص شود که علت این زیان چیست و آیا اساساً ادامه فعالیت آن با همین ساختار و شیوه مدیریتی توجیه دارد یا خیر. نمی‌توان از منابع دیگر برداشت کرد، به یک بنگاه زیان‌ده اختصاص داد و در نهایت با ایجاد کسری، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از کسری‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت است، افزود: در جلساتی که با مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم، موضوع عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و میزان زیان‌دهی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مجموعه‌ها ارقام بسیار بزرگی زیان دهی دارند و باید مشخص کنیم که مشکل در کجای ساختار مدیریتی و عملکرد این بنگاه‌ها قرار دارد.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران این مجموعه‌ها خاطرنشان کرد: وقتی مسئولیت اداره یک بنگاه اقتصادی را بر عهده داریم، باید بتوانیم آن را به‌درستی مدیریت کنیم. اگر مدیری توان اداره مجموعه‌ای را ندارد، باید در مسئولیت خود تجدیدنظر شود. نمی‌توان یک بنگاه را با مدیریت ناکارآمد اداره کرد، زیان به بار آورد و در عین حال برای مدیران آن پاداش و مزایا در نظر گرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: وقتی یک مجموعه اقتصادی زیان‌ده است، پرداخت فوق‌العاده‌های مدیریتی و پاداش‌های پایان سال به مدیران آن چه توجیهی دارد؟ این مسائل نیز از جمله موضوعاتی است که دولت درصدد اصلاح آنهاست. باید تکلیف بنگاه‌هایی که تحت مدیریت دولت، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های بازنشستگی قرار دارند، روشن شود؛ بنگاه‌هایی که یا باید با اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری به فعالیت مؤثر ادامه دهند یا در صورت نداشتن توجیه اقتصادی، درباره ادامه فعالیت آنها تصمیم‌گیری شود.

آقای پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی افزود: هدف این است که شرکت‌ها به سمت بهره‌وری، کارآمدی و مدیریت صحیح حرکت کنند و منابع کشور در مجموعه‌هایی که توان ایجاد ارزش و بازدهی ندارند، به شکل غیرهدفمند مصرف نشود. این موضوع با همکاری مسئولان اقتصادی دولت و مدیران مربوطه در حال پیگیری است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور اظهار داشت: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم بازار از شرایط غیرمنطقی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مصون بماند. اگر محصولی را که تولید می‌شود، با قیمت غیرواقعی و به‌صورت دستوری عرضه کنیم، ممکن است تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد و اساساً تولید متوقف شود.

آقای پزشکیان تصریح کرد: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصولی را با قیمتی تولید و عرضه کند، در حالی که هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی امکان چنین کاری را فراهم نمی‌کند. در مقابل، آزاد گذاشتن کامل بازار نیز به این معنا نیست که تولیدکننده یا عرضه‌کننده بتواند هر قیمتی را که خواست تعیین کند و محصول را با قیمت‌های غیرمنطقی به فروش برساند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزود: باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود تا تولید استمرار یابد، اما در عین حال سازوکار‌هایی وجود داشته باشد که مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و سوءاستفاده از شرایط بازار شود.

آقای پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در زمینه کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری گفت: تلاش ما این است که قیمت‌گذاری دستوری انجام ندهیم و در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب، زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم؛ اما این رویکرد به معنای رها کردن بازار و بی‌تفاوتی نسبت به قیمت‌ها نیست. مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز از موضوعاتی است که باید به‌درستی دنبال شود.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تعامل دولت با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای اصلاح مقررات و رفع موانع کسب‌وکار اظهار داشت: ما در دولت حضور داریم تا مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و مسیر فعالیت و تولید را تسهیل کنیم، نه اینکه با مقررات و تصمیمات خود مانع حرکت آنها شویم.

آقای پزشکیان افزود: اگر مقرراتی وجود دارد که موجب ایجاد مشکل برای بازار، تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران شده است، آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، جلسات مشترکی برگزار کنیم و این مقررات را مورد بررسی و اصلاح قرار دهیم. باید با گفت‌و‌گو و مشارکت کسانی که در میدان تولید و اقتصاد فعالیت می‌کنند، موانع را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب محدودیت یا ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده‌اند، با بخش خصوصی تعامل داشته باشد. هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند با قدرت بیشتری در برابر فشار‌ها و محدودیت‌های موجود ایستادگی کنند، به فعالیت خود ادامه دهند و در حل مشکلات کشور نقش مؤثری داشته باشند.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه به عدالت در تخصیص منابع و توسعه منطقه‌ای، تأکید کرد: هر جا منابع مالی تخصیص داده شود، زمینه توسعه در همان منطقه و بخش فراهم خواهد شد؛ بنابراین نحوه توزیع منابع و تسهیلات باید به‌گونه‌ای باشد که عدالت در توسعه مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر منابع و سرمایه‌ها عمدتاً در شهر‌های بزرگ و مراکز اقتصادی متمرکز شوند، طبیعی است که روند توسعه نیز در همان مناطق شکل بگیرد و مناطق دیگر از امکانات و فرصت‌های کمتری برخوردار شوند. در شرایطی که منابع استان‌ها و مناطق مختلف کشور در مراکز بزرگ، از جمله تهران، متمرکز می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت توسعه به‌صورت متوازن در سراسر کشور شکل بگیرد.

آقای پزشکیان با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور افزود: در برخی مناطق مرزی و استان‌های کمتر برخوردار، درآمد مردم پایین‌تر و دسترسی به امکانات محدودتر است، اما در عین حال ممکن است هزینه‌ها و قیمت کالا‌ها نیز شرایط دشوارتری داشته باشد. این وضعیت در نهایت موجب افزایش شکاف میان مناطق مختلف و تشدید مهاجرت به شهر‌های بزرگ می‌شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر قرار است توسعه بر اساس عدالت شکل بگیرد، باید درباره نحوه تخصیص منابع، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها با نگاه کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم. اینکه منابع را به چه بخش‌هایی اختصاص دهیم، چه نوع تولیدی را حمایت کنیم و این حمایت‌ها در کدام مناطق انجام شود، از موضوعات مهمی است که باید با نظر متخصصان، سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی بررسی شود.

آقای پزشکیان ادامه داد: وقتی فردی در یک استان از درآمد، امکانات و فرصت‌های کمتری برخوردار است، اما برای دستیابی به موقعیت بهتر، امکانات بیشتر و ارتقای شغلی ناچار به مهاجرت به تهران می‌شود، باید در الگوی توسعه کشور بازنگری کنیم. این وضعیت نشان می‌دهد که فرصت‌ها و امکانات به شکل متوازن در مناطق مختلف توزیع نشده‌اند.

رئیس جمهور با انتقاد از تمرکز مدیریت و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در پایتخت گفت: بسیاری از بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در استان‌ها فعالیت دارند، اما مدیران و مسئولان آنها در تهران مستقر هستند. این تمرکز نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم زمینه توسعه متوازن، افزایش فرصت‌های اقتصادی در استان‌ها و تحقق عدالت در توزیع امکانات را فراهم کنیم.

آقای پزشکیان تصریح کرد: در اهواز، بندرعباس، خوزستان و تبریز بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های تولیدی فعال داریم، اما مدیران آنها در تهران مستقر هستند و منابع مالی نیز عمدتاً در همین مرکز تخصیص داده می‌شود. در نظام بانکی نیز بخش قابل توجهی از منابع به تهران اختصاص می‌یابد، در حالی که شهرستان‌ها و مناطق دیگر کشور با محدودیت منابع مواجه هستند.

رئیس جمهور افزود: وقتی منابع از مناطق مختلف جمع‌آوری می‌شود، اما در مرحله تخصیص، عمدتاً در مناطق نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری هزینه می‌شود، طبیعی است که روند توسعه نیز در همان مناطق متمرکز شود. نحوه جمع‌آوری منابع و سازوکار‌های تخصیص آن باید با نگاه کارشناسی بررسی شود تا بتوانیم شرایط متوازن‌تری در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

آقای پزشکیان با اشاره به نقش سازوکار‌های پرداخت و نظام جبران خدمات در تمرکز نیروی انسانی خاطرنشان کرد: وقتی مدیران در تهران از امکانات، پرداخت‌ها و شرایط بهتری برخوردار باشند، طبیعی است که تمایل داشته باشند در تهران فعالیت کنند. همین وضعیت در شهر‌های دیگر نیز وجود دارد؛ اگر شرایط مدیریتی و پرداخت در تبریز بهتر از مرند باشد، افراد از مرند به تبریز مهاجرت می‌کنند و اگر شرایط تهران بهتر باشد، از تبریز به تهران می‌روند. این روند به‌تدریج موجب تمرکز نیروی انسانی، امکانات و فرصت‌ها در مراکز بزرگ می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران فعالیت در حوزه ترویج و خدمت در مناطق محروم گفت: پیش از انقلاب، در حوزه سپاه ترویج فعالیت می‌کردیم و ما را به مناطق محروم اعزام می‌کردند. در آن زمان، حقوقی که برای خدمت در مناطق محروم دریافت می‌کردیم، به‌مراتب بیشتر از حقوق معمول بود تا انگیزه‌ای برای حضور و فعالیت در این مناطق ایجاد شود. من نیز با مدرک دیپلم به سیستان و بلوچستان اعزام شدم و حقوقی حدود یک‌هزار و ۸۰۰ تومان دریافت می‌کردم؛ در حالی که حقوق پدرم حدود ۴۰۰ تومان بود.

آقای پزشکیان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم افراد توانمند، متخصص و کارآمد در مناطق محروم حضور پیدا کنند، باید سازوکار‌های پرداخت، تخصیص منابع و ایجاد انگیزه را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که حضور و فعالیت در این مناطق برای آنان جذاب و مؤثر باشد. نظام پرداخت و سیاست‌های تخصیص منابع، رفتار افراد را تعیین می‌کند و این رفتار‌ها نیز تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های ما شکل می‌گیرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدالت در نظام پرداخت نیروی انسانی و تخصیص منابع توسعه‌ای از موضوعات مغفول‌مانده است، افزود: در سازوکار پرداخت به نیروی انسانی با بی‌عدالتی مواجه هستیم و در تخصیص منابع برای توسعه مناطق نیز عدالت به‌درستی رعایت نشده است. این مسائل نیازمند بررسی، برنامه‌ریزی و اصلاح جدی است تا بتوانیم عدالت و توسعه را به شکل صحیح تعریف و اجرا کنیم.

آقای پزشکیان در ادامه با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی کشور، بحران آب و فرونشست زمین را از مسائل جدی و نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: مشکل آب در کشور جدی است و فرونشست زمین در تهران و برخی شهر‌های بزرگ نیز مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

رئیس جمهور با اشاره به میزان فرونشست زمین در برخی مناطق اظهار داشت: فرونشست‌های ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متری زمین، پیامد‌ها و مخاطرات بسیار جدی از نظر زیست‌محیطی و ایمنی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به چنین شرایطی بی‌تفاوت بود. این مسائل باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت و پیشگیری از تشدید آنها برنامه‌ریزی شود.

آقای پزشکیان در جمع‌بندی محور‌های مورد توجه دولت در تعامل با فعالان اقتصادی، با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی برای عبور از فشار‌های اقتصادی و جنگ نابرابر، اظهار داشت: دولت با تمام توان آماده همکاری با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است تا بتوانیم در برابر فشار‌ها و تهاجمات موجود ایستادگی کنیم و بر مشکلات کشور غلبه داشته باشیم.

رئیس جمهور افزود: برای عبور از این شرایط، باید زمینه حضور افراد کارآفرین، کاردان، متخصص، عالم و صادق در مسئولیت‌ها فراهم شود و افرادی که توانایی و مهارت بیشتری دارند، متناسب با شایستگی‌های خود در جایگاه‌های بالاتر قرار گیرند. ارتقای افراد نباید صرفاً بر اساس ارتباطات و روابط صورت گیرد، بلکه باید بر پایه ارزیابی توانایی‌ها، تجربه، مهارت و عملکرد آنان باشد.

آقای پزشکیان با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد مدیران در انتخاب و انتصاب مسئولان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در آموزه‌های حضرت علی (ع) نیز بر آزمودن افراد و ارزیابی عملکرد آنان تأکید شده است، مسئولیت‌ها باید بر اساس توانایی و شایستگی واگذار شود. هر فردی که توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی را دارد، باید فرصت مدیریت داشته باشد و اگر فردی از عهده اداره مجموعه برنمی‌آید، باید جای خود را به فرد توانمندتر بدهد.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در کنار سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی گفت: سرمایه یکی از عوامل رشد و توسعه است، اما بهره‌وری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. ما هم در اداره دولت از نظر بهره‌وری با مشکلاتی مواجه هستیم و هم در بخش تولید و صنعت نیازمند ارتقای بهره‌وری هستیم. اگر بتوانیم با همکاری و همراهی فعالان اقتصادی، این مسائل را اصلاح کنیم، قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را مدیریت و حل کنیم.

وی با انتقاد از برداشت‌های ناقص و تقطیع برخی سخنان خود در رسانه‌ها، تأکید کرد: گاهی رسانه‌ها بخشی از سخنان ما را جدا می‌کنند و به‌گونه‌ای منتشر می‌کنند که زمینه برداشت‌های نادرست یا سوءاستفاده فراهم شود. ما اهل وعده‌های غیرواقعی و بیان سخنانی که با شرایط موجود همخوانی ندارد، نیستیم و نمی‌خواهیم به مردم بگوییم همه چیز خوب است، در حالی که واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد.

آقای پزشکیان تصریح کرد: شرایط کشور آسان نیست و مشکلات متعددی وجود دارد، اما این به معنای ناتوانی در مدیریت و حل مسائل نیست. ما با اتکا به خداوند، قدرت، همکاری و همدلی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. نخست باید بپذیریم که مشکلات و گرفتاری‌هایی وجود دارد و سپس برای حل آنها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم؛ نه اینکه با بیان حرف‌های غیرواقعی، صورت مسئله را نادیده بگیریم.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تأثیر آن بر کشور افزود: در شرایطی که جنگ و فشار‌های خارجی بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است، نمی‌توان واقعیت مشکلات را نادیده گرفت و مدعی شد شرایط کاملاً مطلوب است، اما دشمن خواب به زانو درآمدن ایران را ببیند و اعتقاد داریم با مدیریت صحیح، تلاش و همدلی، قادر خواهیم بود از این شرایط عبور کنیم.

آقای پزشکیان تاکید کرد: دولت خود را موظف می‌داند در خدمت فعالان اقتصادی باشد، مقررات و چارچوب‌های مشکل‌ساز را اصلاح کند و زمینه فعالیت و تولید را فراهم آورد. در مقابل، فعالان اقتصادی نیز باید مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی خود را به‌صورت شفاف مطرح کنند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم مسیر حل مشکلات کشور را دنبال کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همدلی، اعتماد متقابل و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: برای عبور از مشکلات کشور، نخست باید واقعیت‌ها را به‌درستی پذیرفت و سپس با همفکری، انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی، راهکار‌های مؤثر برای حل مسائل پیدا کرد.

آقای پزشکیان اظهار داشت: همه ما درگیر مشکلات و گرفتاری‌هایی هستیم و باید به یکدیگر کمک کنیم تا بتوانیم بر این مسائل غلبه کنیم. هیچ مشکلی را نباید بدون راه‌حل تصور کرد؛ نخستین گام، پذیرش واقعیت‌ها و شناسایی درست مشکلات است و پس از آن باید با همکاری و همدلی برای حل آنها اقدام کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه از نظر علمی و کارشناسی می‌توان برای مشکلات کشور راه‌حل پیدا کرد، افزود: باور من این است که با وحدت، انسجام ملی و اعتماد متقابل می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. باید به یکدیگر اعتماد داشته باشیم و فعالان اقتصادی نیز اطمینان داشته باشند که دولت به دنبال خدمتگزاری و رفع موانع فعالیت آنهاست، نه ایجاد مشکلات جدید.

آقای پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت مصرف انرژی و حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ام و در دولت نیز مسئولان و مدیران در جریان هستند که برای مدیریت مصرف انرژی، برق و گاز بخش‌های غیرضروری و حتی مجموعه‌های دولتی را محدود می‌کنیم تا تولید با مشکل مواجه نشود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت الگوسازی در مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در محیط‌های اداری، اگر برق و گاز برخی اتاق‌ها یا بخش‌های غیرضروری محدود شود، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، اما قطع انرژی در واحد‌های تولیدی می‌تواند به توقف فعالیت، کاهش تولید و بیکاری نیروی کار منجر شود. به همین دلیل، معتقدیم برق و گاز مورد نیاز تولید نباید قطع شود.

آقای پزشکیان افزود: در دولت نیز تلاش می‌کنیم با کاهش مصرف انرژی در محیط‌های اداری، این رویکرد را عملیاتی کنیم. حتی در محیط کاری خودمان نیز شرایط مصرف را محدود کرده‌ایم و با پوشش گرم‌تر، کاهش گرمایش و مدیریت مصرف، تلاش می‌کنیم سهم بیشتری از انرژی برای بخش تولید حفظ شود. این اقدامات را با افتخار انجام می‌دهیم، چراکه معتقدیم استمرار فعالیت صنایع و پایداری تولید، نیازمند همراهی همه بخش‌هاست.

رئیس‌جمهور با اشاره به میزان مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: مصرف برق و گاز در ایران به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی است و باید این وضعیت را اصلاح کنیم. هدف این نیست که مردم مصرف نکنند، بلکه باید انرژی را درست و بهینه مصرف کنیم. اگر بتوانیم مصرف غیرضروری را کاهش دهیم، از بروز بحران جلوگیری خواهیم کرد و امکان استمرار فعالیت تولیدی فراهم می‌شود.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع و بهبود سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به حل بخش قابل توجهی از مشکلات کشور منجر شود، افزود: اگر بتوانیم مصرف انرژی را مدیریت کنیم، نظام پرداخت به نیروی انسانی را اصلاح کنیم و زمینه رونق تولید را فراهم آوریم، در حوزه تجارت و صادرات نیز قادر خواهیم بود عملکرد بهتری داشته باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه تصریح کرد: به‌جای تقابل و بیان سخنان تند علیه کشور‌های همسایه، باید زمینه تعامل، همکاری و توسعه تجارت را فراهم کنیم. همسایگان ما ظرفیت‌های مهمی برای توسعه صادرات و تجارت دارند و اگر موانع و محدودیت‌های موجود در تعاملات اقتصادی را کاهش دهیم، می‌توانیم ارتباطات تجاری مؤثرتری برقرار کنیم.

آقای پزشکیان افزود: وقتی در تعامل با کشور‌های همسایه با ادبیات تقابل و پرخاشگری برخورد کنیم، طبیعی است که زمینه همکاری و تجارت نیز محدود شود. باید شیوه تعامل خود را در داخل کشور و همچنین در روابط با همسایگان اصلاح کنیم و با رویکردی مبتنی بر وحدت، احترام متقابل و همکاری، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آوریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر وحدت و تعامل با کشور‌های مسلمان اظهار داشت: رویکرد ما باید بر تقویت وحدت و انسجام و گسترش تعامل با کشور‌های مسلمان استوار باشد. اختلاف‌افکنی، پرخاشگری و ایجاد تنش، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همدلی هستیم.

آقای پزشکیان با انتقاد از برخی رفتار‌های تقابلی و پرخاشگرانه در جلسات و تعاملات داخلی خاطرنشان کرد: در برخی جلسات، افراد تصور می‌کنند با تمسخر، پرخاشگری یا برخورد‌های تند می‌توانند برتری خود را نشان دهند، در حالی که چنین رفتار‌هایی کمکی به حل مسائل نمی‌کند. اگر قرار باشد به یکدیگر ایراد بگیریم، همه ما نقاط ضعف و مشکلاتی داریم؛ اما اکنون زمان اختلاف و دعوا نیست، بلکه زمان همکاری و کمک به یکدیگر است.

رئیس جمهور تأکید کرد: در شرایطی که فشار‌های خارجی و اقدامات قدرت‌های بزرگ با هدف تضعیف و تجزیه ایران دنبال می‌شود، باید با وحدت، انسجام و همدلی در برابر این فشار‌ها ایستادگی کنیم. تحقق این هدف از مسیر همکاری و اعتماد متقابل امکان‌پذیر است، نه اختلاف و تقابل داخلی.

آقای پزشکیان با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها در جامعه و ضرورت احترام به تصمیمات قانونی و ساختار‌های کشور افزود: طبیعی است که افراد در یک خانواده نیز ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و در سطح جامعه نیز اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما زمانی که تصمیمات در چارچوب ساختار‌های قانونی کشور اتخاذ می‌شود، همه باید برای اجرای آن همکاری کنند. هرجا نیز در اجرای تصمیمات و مقررات مشکلی وجود داشته باشد، دولت خود را موظف به بررسی و رفع آن می‌داند.

رئیس جمهور در پایان با اعلام آمادگی دولت برای همکاری با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران گفت: دولت آماده است در کنار فعالان اقتصادی بنشیند، مشکلات آنها را بشنود و هر اقدامی که در چارچوب مسئولیت‌های دولت برای رفع موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی لازم باشد، انجام دهد. امیدواریم با همکاری، همدلی و تلاش مشترک بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم و مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه دهیم.