به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

سردار طلایی‌نیک در جریان این بازدید با قدردانی از اهتمام هوشمندانه و مجاهدانه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ثبت و مستندسازی وقایع دفاع مقدس دوم و سوم و تدوین آن در قالب آثار گوناگون، به‌ویژه تبدیل آن‌ها به محصولات هنری و ادبی قابل عرضه به مخاطبان داخلی و خارجی، اظهار داشت: این اقدام، بخش مهمی از ثبت حقانیت ملت ایران در عرصه‌های تاریخی و ایجاد مستندات قابل انتقال به آیندگان است.

وی افزود: دفاع مقدس ملت ایران، نماد حقانیت مردمی است که با وجود اوج مظلومیت، مقتدرانه در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایستادگی کردند. فداکاری و ایثار دانش‌آموزان شهید، اقشار مختلف مردم، فرماندهان، دانشمندان و امام شهید در مسیر حفظ ایران، صیانت از حاکمیت مردم‌سالاری دینی و پاسداری از یکپارچگی و منافع ملی، باید در تاریخ ماندگار شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، محققان و فعالان عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، این مأموریت را به‌خوبی انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: نمایشگاه مستندسازی و تدوین آثار فرهنگی و هنری مرتبط با دفاع مقدس دوم و سوم، جلوه‌ای از عملکرد افتخارآفرین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، و تلاش محققان و دست‌اندرکاران ثبت و مستندسازی این مقطع تاریخی است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با محوریت و راهبری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در ثبت و مستندسازی همه وقایع و ابعاد جنگ رمضان و دفاع مقدس ۱۲ روزه مشارکت کنند تا این اسناد در حوزه‌های حقوقی، فرهنگی، هنری و انتقال به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این مسیر، تکلیفی قانونی برای تکمیل و غنی‌سازی مستندات وقایع مهم، سرنوشت‌ساز، عبرت‌آموز و تاریخ‌ساز ملت ایران در دفاع مقدس دوم و دفاع مقدس سوم در امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله است.

سردار طلایی‌نیک در ادامه با اشاره به ارتقای فناوری‌ها و تولیدات دفاعی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تجهیزات، تسلیحات و مهمات راهبردی، گفت: این روند در وزارت دفاع و شبکه همکاران این وزارتخانه شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در حال پیگیری است و شبکه مردمی‌سازی فناوری و تولیدات دفاعی نسبت به گذشته توسعه یافته است.

وی افزود: نیروهای مسلح با اتکا به صنعت دفاعی پیشرو و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ظرفیت نخبگان و دانشمندان، و همچنین تجربیات میدانی حاصل از به‌کارگیری موشک‌ها، پهپادها و سامانه‌های جنگال، اولویت ویژه‌ای برای حوزه‌های تحقیقاتی و نوآورانه قائل شده‌اند که این امر به تولید محصولات جدید و ارتقای تجهیزات و تسلیحات منجر شده است.

سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد: علاوه بر ظرفیت‌های موجود پیش از جنگ، ظرفیت‌های تولیدی صنایع و تجهیزات دفاعی با رعایت الزامات پدافند غیرعامل و تدابیر ایمن‌سازی، بیش از گذشته فعال شده است. برخلاف آمارسازی‌های دروغین و فریبکارانه ترامپ و برخی مقامات ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی، ظرفیت‌های پشتیبانی از نیروهای مسلح افزایش یافته و ذخایر استراتژیک مناسبی در حوزه تأمین تسلیحات و تجهیزات در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.