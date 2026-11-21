معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهام بیش از ۸۰ محدوده معدنی مس و طلا بعد از طی فرایند اداری از طریق بورس به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

آقای مسعود سمیعی نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به سمت معادن مس، طلا و پُلی متال، افزود: با دستور رئیس جمهور و پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو بزرگترین شرکت پروژه محور سهامی عام را تشکیل داده است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه بیش از ۸۰ محدوده معدنی، دارای ذخایر بسیار مناسب و غنی در مس و طلا به این شرکت واگذار می‌شود، گفت: پس از طی فرایند‌های اداری، سهام این شرکت در بورس ارائه و به صورت کامل در اختیار سرمایه گذاران مردمی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مردم برای سرمایه گذاری به شرکت‌های بزرگ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعتماد کامل دارند، افزود: برای معادنی که به مردم از طریق سهام واگذار خواهد شد، آینده خوبی را تضمین می‌کنیم.

سمیعی نژاد درباره تضمین سودآوری برای مردم با سرمایه گذاری در معادن مس و طلا، گفت: وقتی شرکت‌های سهامی وارد بورس می‌شوند، تضمین سرمایه گذاری مردم با قوانین بورس خواهد بود.