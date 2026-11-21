مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: با امضای پیمان «خواهرخواندگی صنعتی» میان استان‌های فارس و یزد، مسیر جدیدی برای توسعه همکاری‌های بین‌استانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود خدمات‌رسانی در شهرک‌های صنعتی کشور گشوده شد.

آغاز همکاری‌های صنعتی و تبادل تجربیات میان استان‌های فارس و یزد

آغاز همکاری‌های صنعتی و تبادل تجربیات میان استان‌های فارس و یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در مراسم امضای این پیمان با اشاره به نزدیکی فرهنگی و اقتصادی دو استان گفت: با امضای پیمان «خواهرخواندگی صنعتی» میان استان‌های فارس و یزد، مسیر جدیدی برای توسعه همکاری‌های بین‌استانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود خدمات‌رسانی در شهرک‌های صنعتی کشور گشوده شد.

عباس برنهاد بیان داشت: این طرح با هدف تبادل دانش فنی، مدیریتی و اجرایی میان شرکت‌های استانی و مجموعه‌های خدماتی غیردولتی طراحی شده است.

بر اساس مفاد این پیمان، محور‌های اصلی همکاری شامل موارد زیر است:

تبادل دانش و تجربیات: در حوزه‌های فنی، مالی، حقوقی، اداری و مدیریتی.

ارتقای خدمات: تمرکز بر خدمات زیرساختی، ایمنی، محیط‌زیستی و لجستیکی.

هم‌افزایی خدماتی: چابک‌سازی فرآیند‌ها و افزایش بهره‌وری در شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های غیردولتی.

توسعه صنعتی: هوشمندسازی شهرک‌ها، توسعه خوشه‌های صنعتی و مدیریت انرژی.

با برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های انتقال دانش، تلاش می‌شود تا این الگو به ابزاری برای افزایش استقلال مالی شرکت‌های خدماتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و در نهایت تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد که: این همکاری می‌تواند زمینه انتقال تجربیات مدیریتی و اجرایی را فراهم کند.

وی افزود: این پیوند با هدف ارتقای سطح خدمات، بهبود فرآیند‌های مدیریت و نگهداری شهرک‌های صنعتی و همچنین افزایش بهره‌وری از منابع مشترک انجام می‌شود.

برنهاد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان فارس، از وجود ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و افزود: «فارس با دارا بودن ۲۱ شرکت خدماتی و چهار شهرک صنعتی غیردولتی در مرحله بهره‌برداری، از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردار است که با تعامل با مجموعه‌های مشابه در استان یزد، می‌تواند منجر به ارتقای سطح کیفی خدمات شود.»