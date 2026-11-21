ملی‌پوش تنیس روی میز اهل آذرشهر به همراه تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان ۲۰۲۶ در استانبول ترکیه حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فراز شکیبا استعداد جوان و ملی‌پوش تنیس روی میز اهل آذرشهر به همراه تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان ۲۰۲۶ در استانبول ترکیه حضور پیدا می‌کند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران با ترکیب چهار بازیکن شامل بنیامین فرجی، محمدحسن حبیبی، فراز شکیبا و عرشیا لرستانی در این رقابت‌های معتبر جهانی شرکت می‌کند تا در مصاف با برترین استعداد‌های تنیس روی میز جهان به میدان برود.

این مسابقات از ۳۰ آبان تا ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر استانبول ترکیه و در دو رده سنی زیر ۱۵ و زیر ۱۹ سال برگزار می‌شود رقابت‌ها شامل بخش‌های تیمی، انفرادی، دونفره و دونفره مختلط خواهد بود.