کومیته تیمی بانوان ایران با دو برد و دو شکست به کار خود در جام‌جهانی کاراته پایان داد و حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز رقابت‌های جام‌جهانی کاراته در هانگژو چین، شاگردان پگاه زنگه در کومیته تیمی بانوان روی تاتامی رفتند.

تیم ایران کار خود را در مرحله گروهی با برتری دو بر صفر مقابل شیلی آغاز کرد، اما در ادامه با نتایج مشابه دو بر یک، مغلوب مصر و ایتالیا شد. تیم ایران در آخرین مبارزه، اتریش را دو بر یک شکست داد.

در نهایت از این گروه، مصر و ایتالیا با سه برد و یک شکست راهی یک‌چهارم شدند و ایران با دو پیروزی و دو شکست در جایگاه سوم ایستاد و ناباورانه حذف شد.

عصر امروز در مرحله نیمه‌نهایی، کاتای تیم بانوان به مصاف مصر می‌رود و کومیته تیمی مردان با ترکیه روبه‌رو خواهد شد.