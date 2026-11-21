در راستای پیشبرد سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف کاهش فشار بر مراجع قضایی، تفاهم‌نامه همکاری میان شورای حل اختلاف استان قزوین و مرکز رسیدگی به امور مساجد این استان جهت راه‌اندازی «هیئت‌های صلح و سازش» در مساجد استان به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حجت‌الاسلام محمد حیدری، رئیس شورای حل اختلاف استان، در نشست مشترک با مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اظهار داشت: هدف از این اقدام، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و معتمدین برای حل و فصل اختلافات در همان سطح محلی است.

وی گفت: با تشکیل این هیئت‌ها در مساجد، مردم می‌توانند پیش از ورود به مراحل پیچیده قضایی، از طریق میانجی‌گری به حل اختلافات خود بپردازند که این رویکرد نه تنها باعث کاهش بار پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها می‌شود، بلکه با تکیه بر جایگاه معنوی مساجد، فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه می‌کند.

رئیس شورای حل اختلاف استان، با تأکید بر اهمیت توسعه سازوکار‌های میانجی‌گری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، پرونده‌های شناسایی‌شده برای ارجاع به هیئت‌های مستقر در مساجد ارسال خواهد شد تا با حضور معتمدین محلی، مسیر دادرسی سریع‌تر و با هزینه‌ی کمتر طی شود.

حجت‌الاسلام محمد حیدری در پایان خاطرنشان کرد که این اقدام گامی مهم در جهت افزایش آرامش اجتماعی و کاهش مراجعات قضایی در استان قزوین است.