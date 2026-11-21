به مناسبت هفته بسیج و در پویش ملی کاشت نهال در هرمزگان، به یاد شهدای دانش آموز میناب ۱۶۸ نهال در تقاطع غیر هم سطح شهید زارعی بندرعباس کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: بیشتر نهال‌های کاشته شده از گونه‌های بومی و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه و از نوع درختان مثمر است.

مهدی نوبانی افزود: درختان توت، لیمو، نارنج، کردیا، جاتروفا و پلومریا از گونه‌هایی است که در تقاطع غیر هم سطح شهید زارعی بندرعباس کاشته شد.

وی هدف از انتخاب گونه‌های مثمر را علاوه بر توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شهری، فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم از محصولات این درختان در آینده عنوان کرد.

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نوبانی با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز گفت: اجرای این برنامه‌ها گامی در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز شهری است.

در پویش ملی کاشت یک میلیارد نهال در کشور، در استان هرمزگان یک میلیون نهال کاشته می‌شود.