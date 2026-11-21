فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عاملان تیراندازی به یک منزل مسکونی در این شهرستان و کشف چهار قبضه سلاح شکاری از متهمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: در پی وقوع تیراندازی به سمت منزل مسکونی در دو مکان از محلات این شهرستان، مأموران انتظامی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ هادی کیانمهر فزود:با تلاش مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در دو عملیات ،سه نفر از عاملان تیراندازی به همراه چهار قبضه سلاح شکاری و مقداری فشنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه انگیزه متهمان اختلافات شخصی بوده است، اعلام کرد: متهمان برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.