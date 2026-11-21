در ايستگاه دوازدهمين رويداد ملي ايران جان، در کنار برنامه هاي مختلفي که براي شناساندن ظرفيت هاي استان از شبکه هاي ملي و استاني روي آنتن رفت، سهم کودکان و نوجوانان هم با شرکت در برنامه ای با حضور مل مل و بزباش محفوظ بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سالن ورزشی شهید رستمی آشخانه میزبان شور و نشاط بیش از ۴ هزار نفر از کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایی بود که در برنامه‌های فرهنگی و هنری «ایران جان کودکان و نوجوانان» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی حضور یافتند.

برنامه‌های «ایرانِ جان» در شهر آشخانه با استقبال چشمگیر و پرشور کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برگزار شد و فضایی سرشار از شادی، همدلی و نشاط اجتماعی را رقم زد.

این رویداد با حضور گسترده خانواده‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، به محفلی برای دورهمی نسل کودک و نوجوان و آشنایی بیشتر آنان با فرهنگ، هنر و هویت ایرانی تبدیل شد.

اجرای برنامه‌های شاد و جذاب با حضور شخصیت‌های محبوب مل‌مل و بزباش از بخش‌های پرطرفدار این رویداد بود که با استقبال و همراهی پرشور کودکان و خانواده‌ها همراه شد.

همچنین اجرای سرود، قصه‌گویی مربیان کانون و حافظ‌خوانی، بخش‌های دیگری از برنامه را تشکیل داد که با هدف تقویت هویت ایرانی، آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی و ادبی کشور و ایجاد لحظه‌هایی خاطره‌انگیز اجرا شد.

از آماده‌سازی و تلاش عوامل اجرایی تا حضور پرشور مخاطبان و همراهی خانواده‌ها، همه‌چیز دست‌به‌دست هم داد تا «ایرانِ جان» در آشخانه به رویدادی خاطره‌انگیز و پرنشاط تبدیل شود.

این حضور گسترده، جلوه‌ای از استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان و فرصتی ارزشمند برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی بود تا بار دیگر با زبان هنر، قصه، شعر و نشاط، پیوند نسل آینده با فرهنگ و هویت ایرانی را تقویت کند.