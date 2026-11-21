شهردار بافق از آغاز عملیات اجرایی طرح ساماندهی و احیای یکی از محور‌های بافت تاریخی این شهر با اعتباری حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عملیات کلنگ‌زنی این طرح با حضور معاونان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد.

سیدعلی نوروززاده گفت: بافت تاریخی یکی از ارکان مهم هویت شهری است و ساماندهی محور‌های آن نقش مؤثری در بازگشت جریان عادی زندگی به این محدوده و ارتقای ارزش عناصر تاریخی و پیرامونی دارد.

نوروززاده ادامه داد: این طرح در قالب همکاری مشترک شهرداری با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بر اساس قرارداد و تفاهم‌نامه منعقدشده میان دو مجموعه اجرا می‌شود که شامل مرمت بافت، جداره‌سازی، بدنه‌سازی و ساماندهی فضا‌های پیرامونی و عمومی است.

وی با اشاره به آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح بیان کرد: طرح ساماندهی و احیای این محور با اعتباری حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کلنگ‌زنی شده و امیدواریم ظرف مدت یک سال به اتمام برسد.

شهردار بافق گفت: در ادامه، فاز‌های بعدی این طرح نیز آغاز خواهد شد تا یکی از خواسته‌های به‌حق مردم و ساکنان این محدوده در حوزه احیای بافت تاریخی محقق شود.