رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از معرفی ۱۶ راننده پرخطر در هفته گذشته به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به ارائه بیش از ۱۸ هزار خدمت به شهروندان استان در هفته گذشته (۲۳ تا ۲۹ آبان) گفت: این خدمات شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و نیاز‌های پلیسی به شهروندان ارائه شد.

سرهنگ خسروی افزود: حضور کارشناسان پلیس در ۴۱ مدرسه استان و آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان از دیگر خدمات ارائه شده هفته گذشته به شهروندان بوده است.

وی از برخورد با هزار و ۵۷ تخلف حادثه ساز رانندگان و توقیف ۴۰۸ وسیله نقلیه متخلف در این مدت در معابر شهری استان خبر داد.

رئیس پلیس راه استان گفت: در این مدت ۸۱۱ وسیله نقلیه پس از اعمال قانون به دلیل تخلف آلودگی صوتی، صدای ناهنجاراگزوز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش و چراغ زنون رفع نقص شده‌اند.