به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تنیسور برتر فصل حضور یافتند و یانیک سینر ایتالیایی - مرد شماره ۲ جهان - به علت مصدومیت زانو غایب بزرگ مسابقات است. فلاویو کوبولی از ایتالیا، آرتور فیس از فرانسه، فرانسیس تیافو از آمریکا و رافائل خودار از اسپانیا برای اولین بار در تنیس پایان فصل حضور یافتند. برای ششمین فصل پیاپی تورین ایتالیا میزبان این مسابقات شده است. تنیسور‌های شرکت کننده در دو گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تنیسور برتر به دور نیمه نهایی صعود می‌کنند.

گروه‌ها این بار به نام جان مک انرو و ایوان لندل - دو اسطوره تنیس جهان - نام گذاری شدند. در این رقابت‌ها اگر تنیسور قهرمان بتواند بدون شکست مسابقات را به پایان ببرد ۱۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

* گروه جان مک انرو:

بن شلتون از آمریکا (بخت ۳ قهرمانی) ۲ - ۰ رافائل خودار از اسپانیا

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ آرتور فیس از فرانسه

- آلکساندر زورف از آلمان با ۳ برد و بن شلتون از آمریکا با ۲ برد و یک باخت اول و دوم شدند و به نیمه نهایی رفتند. آرتور فیس از فرانسه با یک برد و ۲ باخت سوم و رافائل خودار از اسپانیا با ۲ باخت چهارم و حذف شدند.

* گروه ایوان لندل:

دانیل مدویداف از روسیه ۲ - ۰ فرانسیس تیافو از آمریکا

کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت دو قهرمانی) ۲ - ۰ فلاویو کوبولی از ایتالیا (ست‌ها: ۶ - ۴ و ۶ - ۱)

- کارلوس آلکاراس از اسپانیا با ۳ برد و دانیل مدویداف از روسیه با ۲ برد و یک باخت اول و دوم شدند و به نیمه نهایی صعود کردند. فرانسیس تیافو از آمریکا با یک برد و ۲ باخت سوم و فلاویو کوبولی از ایتالیا با ۳ باخت چهارم و حذف شدند.



** برنامه - شنبه ۳۰ آبان - نیمه نهایی:

کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت دو قهرمانی) - بن شلتون از آمریکا (بخت ۳ قهرمانی)

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) - دانیل مدویداف از روسیه

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یانیک سینر از ایتالیا با شکست کارلوس آلکاراس از اسپانیا قهرمان شد و فلیکس اوژر از کانادا و آلکس دمینور از استرالیا سوم مشترک شدند.

- تا کنون شهر‌های توکیو، پاریس، بارسلونا، بوستون، ملبورن، استکهلم، هیوستون، نیویورک، فرانکفورت، هانوفر، لیسبون، سیدنی، شانگهای، تورین و لندن میزبانی این مسابقات را بر عهده داشته‌اند.