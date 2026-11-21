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همزمان با دومین روز از تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران، جاده ساحلی شهر چالوس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در آیین افتتاح جاده ساحلی چالوس با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به استان، بهویژه در ایام تعطیلات و مناسبتها، گفت: وجود یک جاده در استانی با این حجم از ورود مسافر واقعاً جوابگو نیست و این مشکل هم ساکنان استان و هم مهمانان را آزار میدهد و در مواردی باعث شده اورژانس نتواند به موقع کمک برساند.
پوریانی با تأکید بر اینکه مشکلات مازندران باید توسط خود مازندرانیها حل شود، افزود: ایجاد جاده ساحلی یکی از مطالبات درست و حق مردم استان، بهویژه مردم غرب مازندران است و برکات زیادی دارد اما متأسفانه برخی که احساس میکنند از وضع موجود منتفع هستند با آن مخالفت میکنند.
وی با بیان اینکه جاده ساحلی چالوس شامل عملیات تملک و بازگشایی مسیر، اجرای دیوار حفاظتی، جادهسازی، پیادهروسازی و کاشت نهال است، گفت: جاده ساحلی باید با رعایت حریم ۶۰ متری دریا اجرا شود و در کنار آن مسیر پیادهرو و مسیر دوچرخهسواری نیز پیشبینی شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادگستری به این موضوع که جزو مطالبات مردم و حقوق عامه است، ورود کرده و از ظرفیتهای موجود باید به نحو احسن استفاده شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر، گفت: این طرح جزو خواستههای مردم است و دسترسی آسان مردم به ساحل و جلوگیری از ساحلخواری از جمله محاسن آن است.
کشف ۲۰ هکتار اراضی ساحلی در عباسآباد
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نمونهای از نتایج اجرای این طرح گفت: در شهرستان عباسآباد در طول ۲۰ کیلومتر جاده ساحلی، ۲۰ هکتار زمین ساحلی کشف شد که ۱۱ هکتار از اراضی ساحلی در تصرف افراد بود و با دستور دادستان و ورود دادگستری، رفع تصرف شد.
پوریانی افزود: برخی به دنبال آن بودند که ساحل را فقط برای منافع اختصاصی خود داشته باشند، اما با اجرای این طرح، این تصرفات شناسایی و برطرف شد.