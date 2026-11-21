

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در آیین افتتاح جاده ساحلی چالوس با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به استان، به‌ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها، گفت: وجود یک جاده در استانی با این حجم از ورود مسافر واقعاً جوابگو نیست و این مشکل هم ساکنان استان و هم مهمانان را آزار می‌دهد و در مواردی باعث شده اورژانس نتواند به موقع کمک برساند.



پوریانی با تأکید بر اینکه مشکلات مازندران باید توسط خود مازندرانی‌ها حل شود، افزود: ایجاد جاده ساحلی یکی از مطالبات درست و حق مردم استان، به‌ویژه مردم غرب مازندران است و برکات زیادی دارد اما متأسفانه برخی که احساس می‌کنند از وضع موجود منتفع هستند با آن مخالفت می‌کنند.



وی با بیان اینکه جاده ساحلی چالوس شامل عملیات تملک و بازگشایی مسیر، اجرای دیوار حفاظتی، جاده‌سازی، پیاده‌روسازی و کاشت نهال است، گفت: جاده ساحلی باید با رعایت حریم ۶۰ متری دریا اجرا شود و در کنار آن مسیر پیاده‌رو و مسیر دوچرخه‌سواری نیز پیش‌بینی شده است.



رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادگستری به این موضوع که جزو مطالبات مردم و حقوق عامه است، ورود کرده و از ظرفیت‌های موجود باید به نحو احسن استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت اجرای جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر، گفت: این طرح جزو خواسته‌های مردم است و دسترسی آسان مردم به ساحل و جلوگیری از ساحل‌خواری از جمله محاسن آن است.



کشف ۲۰ هکتار اراضی ساحلی در عباس‌آباد

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نمونه‌ای از نتایج اجرای این طرح گفت: در شهرستان عباس‌آباد در طول ۲۰ کیلومتر جاده ساحلی، ۲۰ هکتار زمین ساحلی کشف شد که ۱۱ هکتار از اراضی ساحلی در تصرف افراد بود و با دستور دادستان و ورود دادگستری، رفع تصرف شد.

پوریانی افزود: برخی به دنبال آن بودند که ساحل را فقط برای منافع اختصاصی خود داشته باشند، اما با اجرای این طرح، این تصرفات شناسایی و برطرف شد.