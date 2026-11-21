رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج گفت: بسیج، یادآور فرهنگ ایثار، خودباوری، اخلاص و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج به همه بسیجیان خدوم به ویژه بسیجیان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام افزود: بسیج، یادآور فرهنگ ایثار، خودباوری، اخلاص و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ فرهنگی که امام خمینی (ره) با دوراندیشی حکیمانه آن را پایه ریزی کردند و رهبر شهیدمان آن را در پیشرفت و اقتدار کشور معنا بخشیدند.

رنجبر افزود: با توجه به اینکه دشمن آمریکایی_صهیونیستی جنایتکار از هیچ توطئه‌ای علیه ملت ایران برای ضربه زدن و برهم زدن نظم و آرامش کشور فروگذار نبوده است، فرمایشات حکیمانه حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) درباره نقش آفرینی و اهمیت بسیج در این شرایط کشور راهگشا خواهد بود که الگوی مقاومت و پایداری مردمی مورد توجه قرار گیرد و جانفدایان در راستای ایران قوی و متحد تلاش خواهند کرد. بی تردی وحدت و انسجام ملی کلید موفقیت و عبور از مشکلات خواهد بود.

وی گفت: تجربه ارزنده بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس و بازسازی کشور به الگویی تمام عیار تبدیل شد که ماحصل آن تلاش‌های جهادی، امروز در حوزه‌های مختلف به ثمر نشسته است. محروم زدایی و کمک به مستضعفین، حضور در عرصه‌های علمی و دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی نمونه‌ای از اقدامات جهادی و شایسته این عزیزان طی سال‌های متمادی است و هرجا ضرورتی و نیازی وجود داشته باشد، بسیجیان با اراده‌ای بی نظیر حضور پیدا می‌کنند و در عرصه‌های سرنوشت ساز همواره منشاء خیر و برکت شده‌اند.

در پیام رئیس دانشگاه آزاد آمده است، بسیج و جامعه دانشگاهی پیوندی عمیق و تاریخی با یکدیگر دارند؛ پیوند علم و ایمان، دانایی و تعهد، تخصص و خدمت. دانشگاه کانون تولید علم و اندیشه و بسیج تبلور روحیه جهادی و اخلاص در میدان عمل است، بنابراین این دو بال، در کنار یکدیگر می‌توانند موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار کشور باشند تا هر نارسایی با اتکاء به توان و دانش بومی حل و فصل شود.

رنجبر افزود: امروز دانشگاه بیش از هر زمان دیگری به چنین روحیه پرتلاش و اراده‌ای پولادین نیاز دارد که با ابتکار، خلاقیت، کار جهادی و حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، تهدید‌ها را به فرصت و محدودیت‌ها را به مسیر رشد تبدیل کند. بی شک می‌توانیم با این الگو به اهداف بزرگی، چون تحقق دانشگاه مسئله‌محور، تمدن‌ساز، کارآفرین و در خدمت جامعه را با سرعتی مضاعف به دست آوریم.