شبکه ورزش سیما امروز، شنبه ۳۰ آبان، با پوشش زنده رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا، لیگ برتر فوتبال کشور و لیگ برتر انگلیس، مهمان علاقه‌مندان به ورزش می‌شود.

پوشش زنده دیدار‌های جذاب فوتبال ساحلی، لیگ برتر و لیگ انگلیس در شبکه ورزش

پوشش زنده دیدار‌های جذاب فوتبال ساحلی، لیگ برتر و لیگ انگلیس در شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در تایلند، امروز از ساعت ۱۳:۳۰ مقابل ویتنام در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده پخش می‌شود.

ملی‌پوشان ایران که در دیدار نخست از پس افغانستان برآمده‌اند، برای کسب دومین پیروزی متوالی و صعود از مرحله گروهی به میدان می‌روند.

همچنین در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، دو تیم مدعی سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ امروز به مصاف هم می‌روند که این دیدار حساس با گزارشگری اختصاصی از شبکه ورزش روی آنتن می‌رود.

سپاهان با ۲۶ امتیاز در رتبه دوم و فولاد با ۲۳ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارند.

در ادامه این مسابقات، شبکه ورزش از ساعت ۲۱ امشب دیدار تیم‌های آرسنال و نیوکاسل در هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس را در قالب برنامه «لذت فوتبال» با گزارشگری علیرضا دهقانی به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

آرسنال هم‌اکنون با ۲۷ امتیاز در صدر جدول و نیوکاسل با ۱۲ امتیاز در رتبه دوازدهم ایستاده‌اند.