جو پایدار تا اواخر هفته بر روی استان خوزستان همچنان سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته همچنان جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی و شامگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.

در این ایام احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و ارتفاعات استان مورد انتظار است. طی امروز در برخی ساعات بعدازظهر وزش باد متوسط در مناطق جنوبی و غربی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) با دمای ۳۱ و دزپارت با دمای ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۱ و کمینه دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.