نام نویسی دانشجویان جدیدالورود، از فردا یکشنبه یکم آذرماه در دانشگاه مازندران به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نام نویسی دانشجویان جدیدالورود، از فردا یکم آذرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه مازندران به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه دانشگاه مازندران؛ ثبت نام پذیرفته شدگان نو ورود دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، در دو مرحله انجام می‌شود.

مرحله اول، ثبت نام به صورت الکترونیکی بوده و پس از آن در مرحله دوم، ارسال مدارک مورد نیاز به اداره مدیریت آموزشی دانشگاه مازندران از طریق پست پیشتاز توسط پذیرفته شدگان انجام می‌پذیرد.

زمان بندی ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان، بر حسب حروف الفبا و در روز‌های زیر انجام می‌پذیرد:

یکشنبه ۰۱/۰۹/۱۴۰۵ حروف (الف ـ س)

دوشنبه ۰۲/۰۹/۱۴۰۵ حروف (ش ـ‌ی)

سه شنبه ۰۳/۰۹/۱۴۰۵ با تأخیر

توجه: لطفا شماره پیامک دانشگاه (۲۰۰۰۷۰۰۰۷۰) را در گوشی خود ذخیره نمایید در غیر این صورت ممکن است پیامک‌های دریافتی از این شماره مسدود گردد و یا به عنوان هرزنامه شناخته شود.

بر اساس اطلاعیه شماره ۲ دانشگاه مازندران (برای دریافت اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و ثبت نام به بخش اخبار و اطلاعیه‌های سایت دانشگاه به آدرس.umz.ac.irnewshttps://مراجعه کنید).

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

۱-به سامانه آموزشی جامع دانشگاه مازندران (گلستان) به نشانی:http://golestan.umz.ac.ir ثبت نام از پذیرفته شدگان نو ورود مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

مرحله اول: ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان نو ورود دانشگاه مازندران وارد شوید و روی"ورود به سیستم"کلیک نمایید:

شناسه کاربری:B۰۵۱ به علاوه شماره داوطلبی (شماره داوطلبی+B۰۵۱)

گذر واژه:کد ملی.

۲-ورود به قسمت"پذیرش غیرحضوری دانشجویان"و پرکردن اطالعات مورد نیاز

برای دانشجویان شهریه پرداز (شبانه)، قسمتی از شهریه تحصیلی ترم اول بعنوان پیش پرداخت شهریه در نظرگرفته شده است که باید حین فرآیند پذیرش الکترونیکی پرداخت نمایند. پس از اتمام پذیرش الکترونیکی، فرم مشخصات کامل دانشجو و گواهی پذیرش غیر حضوری را پرینت و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک لازم به آدرس پستی مدیریت امور آموزشی دانشگاه مازندران ارسال نمایید.

همچنین لازم است که قبل از انجام شروع فرآیند ثبت نام اینترنتی، مدارک زیر را با حجم پایین اسکن و دراختیار داشته باشید:

گام اول حجم هر فایل کمتر از ۸۰۰ کیلو بایت و با فرمت jpg/ image باشد.

۱-برای دانش‌آموزان قبولی دیپلم سال ۹۸ و به بعد:

اصل یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه؛

فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم- دریافت از مدرسه محل تحصیل) با مهر و امضای آموزشگاه.

اصل ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه.

۲- برای دانش‌آموزان قبولی دیپلم سال ما قبل ۹۸:

اصل یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه.

اصل گواهی پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه.

اصل ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه.

۳- دانش‌آموزان نظام قدیم:

اصل یا گواهی موقت دیپلم با مهر و امضای آموزشگاه.

اصل ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه؛

۴- تصویر کارت ملی (پشت و رو)؛

۵- صفحه اول و دوم شناسنامه و صفحه توضیحات شناسنامه در صورت داشتن توضیح؛

۶- عکس پرسنلی ۴*۳ با حفظ شئونات عرفی و اسلامی؛

۷- فرم انصراف از تحصیل:برای دانشجویان قبولی مجدد در کنکور که قبلاً در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دانشجو بوده و از دانشگاه قبلی انصراف داده‌اند؛

۸- مدرک وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی؛

۹- فرم شماره ۱ سازمان سنجش: برای تمام پذیرفته شدگان فعلی و انصرافی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛

۱۰- فرم شماره ۲ سازمان سنجش: برای سهمیه‌های منطقه ۱، خانواده شهدا، رزمندگان و ایثارگران؛

۱۱- فرم شماره ۳ سازمان سنجش: برای سهمیه‌های مناطق ۲ و ۳.

توجه: "فرم‌های شماره ۱، ۲ و ۳ سازمان سنجش در سامانه ثبت نام دانشگاه مازندران به آدرس https://golestan.umz.ac.ir بارگذاری شده است که در مراحل ثبت‌نام اینترنتی قابل مشاهده و چاپ می‌باشد.

گام دوم مراجعه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم یا پیش دانشگاهی):برای أخذ"تاییدیه تحصیلی" و "سوابق فارغ‌التحصیلی"و دریافت کد رهگیری به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات، کد پیگیری را دریافت نموده و هنگام ثبت نام اینترنتی در دانشگاه در قسمت مربوطه درج نمایید. قابل ذکر می‌باشد دانشجویان غیرنظام ۳-۳-۶ که دارای مدرک پیش دانشگاهی می‌باشند، لازم است برای هر دو مقطع دیپلم و پیش‌دانشگاهی به صورت مجزا در آن سامانه درخواست خود را ثبت نمایند و برای هر دو مدرک مذکور، کد پیگیری داشته باشند.

گام سوم مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک انتظامی (مخصوص پذیرفته شدگان پسر): آن دسته از دانشجویان پسر که دارای کارت معافیت یا پایان خدمت نمی‌باشند، جهت درخواست معافیت تحصیلی، باید در سامانه وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی (اینترنتی) درخواست معافیت خود را برای دانشگاه مازندران ثبت نموده و نتیجه ثبت نمایند. مراحل لازم:

• مراجعه به پلیس+۱۰ و اخذ کد سخا

• مراجعه به آدرس الکترونیکی https://sakha.epolice.ir

• تکمیل اطلاعات خواسته شده و ارسال درخواست معافیت تحصیلی

پس از ثبت اطلاعات خواسته شده، کد ثبترا دریافت نموده و پرینت آن را همراه باسایر مدارک در مراحل ارسال مدارکبه دانشگاه ارائه دهید.

گام چهارم تأییدیه سامانه جامع پایش سلامت:مراجعه و ثبت‌نام در سایت سازمان امور دانشجویان به آدرس:https://health.saorg.ir وثبت‌نام و تکمیل اطلاعات. در انتهای پرسشنامه، تصویری از کد رهگیری را نیز اسکرین شات بگیرید. (راهنمای تکمیل فرم در سایت http://portal.saorg.ir وجود دارد).

گام پنجم فرم ثبت علایق و سوابق دانشجوی نو ورود: کلیه دانشجویان نو ورود در سامانه:talent.dmsrt.ir ثبت‌نام نموده و پس از تکمیل اطلاعات، فرم مربوطه را در هنگام ارسال مدارک به دانشگاه، ارائه نمایند.

توجه: ملاک کامل شدن ثبت نام الکترونیکی دریافت پیامک تایید نهایی ثبت نام از طریق شماره همراه اعلام شده در ثبت نام کنکور می‌باشد. در صورت عدم دریافت پیامک، ثبت نام اینترنتی شما نهایی نشده و باید نسبت به تکمیل مدارک ارسالی و رفع نواقص مراحل ثبت نامی خود در سامانه گلستان اقدام نمایید.

تذکر مهم: ثبت نام مرحله اول الکترونیکی الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی، مدارک فیزیکی بررسی نمیگردد. همچنین ثبت نام مرحله اول به منزله تائید نهایی نمی‌باشد و پذیرش متقاضیان در دانشگاه مازندران بصورت مشروط بوده و تائید نهایی ثبت نام منوط به دریافت کلیه مدارک درخواستی به صورت پستی (ثبت نام مرحله دوم) و بررسی آن توسط کارشناسان آموزش دانشگاه می‌باشد. بدیهی است در صورتی که مشخص گردد مدارک ارسالی دارای نواقصی می‌باشد از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیری به عمل می‌آید.

توجه: دانشجویان بعد از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی تا تاریخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۵ به سامانه جامع آموزش دانشگاه مازندران (سامانه گلستان) به نشانی http://golestan.umz.ac.ir مراجعه نموده و تاییدیه انتخاب واحد و برنامه هفتگی خود را دریافت نمایند.

برای گرفتن برنامه هفتگی وورود به سامانه آموزش دانشگاه مازندران"ورود به سیستم"را انتخاب نمایید:

شناسه کاربری: شماره دانشجویی

گذر واژه: شماره ده رقمی ملی

توجه: انتخاب واحد کلیه دانشجویان صرفا در نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به صورت گروهی و توسط اداره آموزش دانشکده انجام خواهد شد. بدیهی است، مسئولیت انتخاب واحد در نیمسال‌های بعدی برعهده دانشجو میباشد.

توجه: دانشجویان شهریه پرداز (نوبت دوم) پس از پرداخت شهریه میتوانند از کلیه بخش‌های سامانه آموزش استفاده نمایند.

گام دوم: ثبت نام در وب اپلیکیشن دانشگاه مازندران و اخذ کارت دانشجویی الکترونیکی

کلیه دانشجویان ضروری است پس از دریافت برنامه هفتگی و پرداخت شهریه، جهت اخذ کارت دانشجویی و دسترسی به سایر خدمات الکترونیک به وب اپلیکیشن دانشگاه مازندران به نشانی https://chat.umz.ac.ir/login مراجعه نموده و فرآیند احراز هویت را در آن تکمیل نمایند.

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب اپلیکیشن باید شماره موبایل اعلامی به سازمان سنجش در زمان ثبت نام آزمون سراسری باشد.

شروع کلاس‌های مقطع کارشناسی از روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ می‌باشد.

پس از ثبت نام الکترونیکی (مرحله اول)، کلیه پذیرفته شدگان موظفند نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارسال فیزیکی مدارک حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ اقدام نمایند.

تذکر ۱:الزم است کلیه پذیرفته شدگان در هنگام ارسال مدارک به صورت فیزیکی از طریق پست، نسبت به تکمیل چک لیست زیر و امضاء آن اقدام و به همراه مدارک درخواستی ارسال نمایند.

تذکر ۲: الزم است بر روی پاکت ارسالی پستی موارد زیر قید گردد:

نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی (روزانه یا شبانه)، مقطع تحصیلی و جنسیت.

تذکر ۳: پذیرفته شدگان دوره روزانه که پس از ثبت نام قطعی، درخواست انصراف از تحصیل نمایند

ملزم به پرداخت هزینه تحصیلی یک نیمسال آموزش رایگان هستند. ازاین رو در ثبت نام دقت لازم را

به عمل آورند.

تذکر ۴:پذیرفته شدگان دوره شبانه‌ای که پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع کلاسها، درخواست

انصراف از تحصیل نمایند، شهریه پرداختی آن نیمسال، به عنوان هزینه انصراف و محسوب باز پرداخت نمی‌شود.

مرحله دوم: ارسال مدارک ثبت نامی از طریق پست پیشتاز

۱-برای دانش آموزان قبولی دیپلم سال ما قبل ۹۸: اصل دیپلم، گواهی پیش دانشگاهی، ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه؛

۲-برای دانش آموزان قبولی دیپلم سال ۹۸ و به بعد: اصل یا گواهی موقت دیپلم، فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم-دریافت از مدرسه محل تحصیل)، ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه؛

۳-دانش آموزان نظام قدیم: اصل دیپلم و ریزنمرات دوره متوسطه با مهر و امضای آموزشگاه؛

۴-عکس ۴*۳:۳ قطعه؛

۵-پرینت تأییدیه مشمول پسر دانشجویان تحصیلی معافیت درخواست سامانه از

https://sakha.epolice.ir

۶-گواهی پذیرش غیرحضوری: گواهی تایید ثبت نام الکترونیک را پس از پایان ثبت نام از سامانه جامع آموزش (گلستان) دانشگاه مازندران دریافت نموده و امضاء کنید.

از ارسال هر گونه کپی مدارک خودداری نمائید و فقط اصل مدارک خواسته شده را ارسال کنید. ً

اطلاعات لازم جهت درج بر روی پاکت پستی ارسالی:

نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی قبولی، دوره: روزانه یا شبانه.

آدرس پستی دانشگاه جهت ارسال مدارک به صورت فیزیکی:

مازندران- دانشگاه مازندران-صندوق پستی:۱۳۴-۴۷۴۱۵