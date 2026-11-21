به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از برگزاری جشنواره ملی زیتون همزمان با روز ملی زیتون، پنجم آذر ماه امسال به میزبانی شهرستان رودبار و با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی و صادراتی این محصول استراتژیک خبر داد.

وی از رونمایی طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات زیتون در حاشیه این جشنواره خبر داد و گفت: در قالب این طرح، هر محصول دارای کد شناسایی (QR) خواهد بود که اطلاعات کاملی از جمله مشخصات باغ، جغرافیای تولید، فرآیند داشت و اطلاعات تولیدکننده را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، این طرح را در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه و ارتقای استاندارد‌های کیفی محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: این اقدام زمینه‌ساز افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی خواهد بود.

صالح محمدی با بیان اینکه جشنواره ملی زیتون، ۵ آذر در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود، گفت: در نوبت صبح، میز‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی، کارشناسان فنی و باغداران برگزار خواهد شد و موضوعاتی نظیر اصلاح باغ‌های زیتون، هرس، پرداخت تسهیلات بانکی و مدیریت تنش‌های آبی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در نوبت بعدازظهر نیز مراسم آیینی و فرهنگی با حضور گروه‌های هنری، سخنرانی مسئولان استانی و کشوری و تجلیل از تولیدکنندگان نمونه برگزار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش زیتون گفت: بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات زیتون در شهرستان رودبار فراهم است و این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.

صالح محمدی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات حمایتی به باغداران برای اصلاح و نوسازی باغ‌های زیتون خبر داد.

وی با اشاره به نقش رودبار در توسعه کشت زیتون در سایر نقاط کشور گفت: بسیاری از نهال‌ها و دانش فنی زیتون در استان‌های گلستان و فارس ریشه در رودبار دارد و این شهرستان را می‌توان به حق خاستگاه اصلی زیتون کشور دانست.

صالح محمدی همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی مجموعه بین‌المللی زیتون در منطقه علی‌آباد رودبار خبر داد و بیان کرد: به دلیل برخی اختلالات در حمل‌ونقل بین‌المللی؛ انتقال گیاهچه‌های تکمیلی این مجموعه با تأخیر مواجه شده که امیدواریم با رفع موانع، شاهد افتتاح این مجموعه ارزشمند در آینده نزدیک باشیم.