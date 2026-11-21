فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، از اجرای طرح محله‌محوری و نظام ارجاع روان‌شناسی با هدف گسترش خدمات بسیج به مردم کیش خبر داد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی در هفته بسیج برگزار می‌شود.

اجرای طرح محله‌محوری و خدمات روان‌شناسی در کیش، گرامیداشت هفته بسیج

اجرای طرح محله‌محوری و خدمات روان‌شناسی در کیش، گرامیداشت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده، گفت: طرح محله‌محوری و نظام ارجاع روان‌شناسی با هدف گسترش خدمات بسیج به مردم کیش اجرا می‌شود.

او افزود: برنامه‌های متنوعی در حوزه ورزش، فعالیت‌های فضای مجازی و عملیات رسانه‌ای پیش‌بینی شده و در بخش بسیج دانش‌آموزی نیز برنامه‌هایی با محور توسعه و گسترش فعالیت‌های دانش‌آموزی، آموزش، ورزش و سرگرمی در مدارس برگزار می‌شود.

سرهنگ میرزاده، راه‌اندازی نظام ارجاع روان‌شناسی را از خدمات بسیج خبر داد و افزود: با اجرای طرح، زمینه ارائه خدمات روان‌شناسی به مردم در سطح محلات فراهم خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: طرح در یکی از محله های کیش آغاز می شود و به‌تدریج در دیگر محله ها نیز اجرا می‌شود و ارکان محله، علاوه بر ارائه خدمات، شناسایی مسائل و مشکلات، مطالبه‌گری و پیگیری برای حل مسائل محلات را دنبال خواهند کرد.

سرهنگ میرزاده، خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی در داخل و خارج از کیش در حوزه‌های مختلف به ساکنان خدمات ارائه می کنند.

او با اشاره به برگزاری همایش بسیجیان و نمایش اقتدار بسیج در چهارم آذر، گفت: توانمندی‌ها و آمادگی بسیجیان در حوزه‌های دفاعی و حضور میدانی به نمایش گذاشته می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش از برگزاری برنامه‌های متنوع در پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و مساجد خبر داد و تأکید کرد: مجموعه برنامه‌های هفته بسیج با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید و تربیت نسل آینده بسیجی برگزار می‌شود.