۵۴ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و ۲ هزار و ۷۰۹ مورد انحراف مصرف از کارت سوخت از ابتدای امسال تاکنون با همکاری اداره حراست نواحی عملیاتی این شرکت و نیروی انتظامی شناسایی و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه در جلسه شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه گفت: این میزان کشفیات شامل ۴۹ هزار و ۸۴۷ لیتر نفت‌گاز و چهار هزار و ۵۰۰ لیتر بنزین قاچاق است.

احمد باقری در خصوص انحراف مصرف سوخت با کارت سهمیه‌بندی نیز افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۶۶۷ کارت مربوط به سوخت نفت‌گاز و ۴۲ کارت مربوط به سوخت بنزین بود، در تمامی این موارد، کارت‌های استفاده‌شده متعلق به خودرو‌های دیگری بوده است.

وی ادامه داد: صیانت از سرمایه ملی را یکی از وظایف سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و حاصل اقدامات کنترلی و نظارتی عنوان کرد و افزود: در بخش رسیدگی به تخلفات نیز در مدت یادشده، ۹ جلسه رسیدگی برگزار و ۱۸ رأی درباره پرونده‌های مطرح‌شده صادر شده است؛ همچنین ۶ پرونده با توجه به اهمیت و ابعاد تخلف، برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

وی بیان کرد: ۵۴ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و ۲ هزار و ۷۰۹ مورد انحراف مصرف از کارت سوخت از ابتدای امسال تاکنون با همکاری اداره حراست نواحی عملیاتی این شرکت و نیروی انتظامی شناسایی و ضبط شده است.