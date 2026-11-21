سخنگوی هلال احمر با اشاره به اینکه از اول مهرماه تاکنون، ۳۱ مورد واژگونی اتوبوس ثبت شده، گفت: ۵۲ درصد این حوادث بین ساعت ۱۲ تا ۶ بامداد رخ می‌دهد.

مجتبی خالدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از اول مهرماه تاکنون، ۳۱ مورد واژگونی اتوبوس ثبت شده است؛ یعنی تقریباً هر دو روز یک‌بار یک استان دچار سانحه می‌شود. نزدیک به ۳۰۰ نفر از هم‌وطنان در حوادث ترافیکی مختص اتوبوس آسیب دیده‌اند و ۳۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته سخنگوی هلال احمر، بر اساس گزارش‌های جمعیت هلال احمر، ۵۲ درصد این حوادث بین ساعت ۱۲ تا ۶ بامداد رخ می‌دهد و علت اصلی آن خواب‌آلودگی است.

وی از رانندگان حمل‌ونقل عمومی درخواست کرد با توجه به اینکه سرنوشت ۴۰ نفر دیگر در دستان آنهاست، بیشتر رعایت کنند و در زمان خواب‌آلودگی رانندگی نکنند. مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر به‌صورت ۲۴ ساعته آمادگی پاسخ به نیاز‌های مردم را دارد.