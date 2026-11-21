دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به شهادت بیش از ۴۰۰ کودک در اقدامات تروریستی گروهک منافقین، بر ضرورت مستندسازی جنایات تروریستی و پیگیری حقوقی عاملان و حامیان این اقدامات در مجامع داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج ناصر سراج در مراسم رونمایی از کتاب کتاب فهرست شهدای ترور کودک ایران با اشاره به شهادت بیش از ۴۰۰ کودک در اقدامات تروریستی گروهک منافقین، بر ضرورت مستندسازی جنایات تروریستی و پیگیری حقوقی عاملان و حامیان این اقدامات در مجامع داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

سراج با اشاره به شهادت کودکان بی‌گناه در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: از جمله این قربانیان می‌توان به لیلای نوربخش و سیدحمید بهشتی‌نژاد اشاره کرد که در جریان اقدامات تروریستی گروهک منافقین جان خود را از دست دادند.

انتقاد از حمایت سیاسی برخی دولت‌های غربی از منافقین

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از فراهم شدن زمینه فعالیت سیاسی گروهک منافقین در برخی کشور‌های غربی اظهار کرد: دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر و مبارزه با تروریسم معرفی می‌کنند، گاهی با ملاحظات سیاسی زمینه فعالیت و حضور اعضا و حامیان این گروهک را در محافل رسمی و پارلمان‌های خود فراهم می‌کنند.

سراج این رویکرد را نمونه‌ای از برخورد دوگانه با موضوع تروریسم دانست و گفت: نمی‌توان از مبارزه با تروریسم سخن گفت، اما در عمل برای گروهی با چنین سابقه‌ای امکان فعالیت و مشروعیت‌سازی سیاسی فراهم کرد. چنین برخوردی ادعا‌های حقوق بشری این دولت‌ها را زیر سؤال می‌برد.

سراج همچنین با اشاره به حضور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، در گردهمایی‌های مرتبط با گروهک منافقین و مواضع وی در این محافل گفت: این موضوع از منظر استقلال، بی‌طرفی و اعتبار سازوکار‌های حقوق بشری نیازمند بررسی و پاسخگویی جدی است.

مستندسازی جنایات تروریستی باید به پیگیری حقوقی منجر شود

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تبدیل اسناد جنایات تروریستی به پشتوانه‌ای برای دادخواهی افزود: گردآوری و انتشار اسامی و مشخصات کودکانی که قربانی تروریسم شده‌اند، اقدامی ارزشمند و ماندگار برای پاسداشت یاد قربانیان و جلوگیری از فراموشی این جنایات است؛ اما اهمیت این اقدام نباید صرفاً به مستندسازی محدود بماند.

سراج تصریح کرد: این اسناد باید به پشتوانه‌ای معتبر برای پیگیری حقوقی، دادخواهی و مطالبه پاسخگویی از عاملان و حامیان تروریسم در مراجع و مجامع داخلی و بین‌المللی تبدیل شوند؛ چراکه ثبت نام و یاد قربانیان، گام نخست است و تحقق عدالت به پیگیری مستمر حقوق آنان و خانواده‌هایشان نیاز دارد.

سراج با اعلام آمادگی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با خانواده‌های قربانیان و نهاد‌های مسئول گفت: این ستاد آمادگی دارد از تلاش‌های مستند و ارزشمند در این حوزه حمایت کند و زمینه بهره‌گیری از اسناد و شواهد گردآوری‌شده را برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات قربانیان در مجامع ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی فراهم آورد.

سراج در پایان تأکید کرد: هیچ‌یک از قربانیان تروریسم نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند و هیچ عامل یا حامی تروریسمی نباید خود را از پاسخگویی در برابر اقداماتش مصون بداند.

شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در حمله آمریکا به مدرسه میناب، سندی تلخ از نقض حقوق کودکان

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به شهادت ۱۶۸ کودک در حمله آمریکا به مدرسه میناب، گفت: کودکان از بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین قربانیان اقدامات تروریستی و تجاوزات نظامی هستند و حمایت از حقوق آنان باید در اولویت نظام بین‌المللی حقوق بشر قرار گیرد.

سراج با انتقاد از عملکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر در حمایت از کودکان گفت: با وجود اسناد و سازوکار‌های گسترده بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر، کودکان در بسیاری از مناطق جهان همچنان قربانی خشونت، تروریسم و تجاوزات نظامی می‌شوند.

سراج با اشاره به اینکه روز جهانی کودک صرفاً یک مناسبت نمادین نیست، افزود: این روز یادآور مسئولیت مشترک دولت‌ها و ملت‌ها در قبال آینده بشریت است. بر اساس فلسفه شکل‌گیری این مناسبت، هر کودک، فارغ از ملیت، نژاد، مذهب، زبان و موقعیت اجتماعی، از کرامت ذاتی و حقوق غیرقابل سلب برخوردار است و به دلیل شرایط خاص جسمی، روانی و اجتماعی، نیازمند حمایت و مراقبت ویژه است.

حمله به مدرسه میناب؛ نمونه‌ای از قربانی شدن کودکان در تجاوزات نظامی

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به تجربه تاریخی ایران در مقابله با تروریسم اظهار کرد: ایران طی دهه‌های گذشته هزینه سنگینی در مقابله با تروریسم پرداخته و در این میان، کودکان از جمله مظلوم‌ترین قربانیان اقدامات تروریستی و تجاوزات نظامی بوده‌اند.

سراج افزود: در حافظه تاریخی ملت ایران، نام کودکانی ثبت شده است که قربانی خشونت و جنایات گروه‌های تروریستی، به‌ویژه گروهک تروریستی منافقین، و همچنین تجاوزات نظامی علیه کشور شده‌اند.

سراج با اشاره به حمله آمریکا به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ کودک بی‌گناه، این جنایت را از مصادیق تلخ قربانی شدن کودکان در تجاوزات نظامی دانست و بر ضرورت توجه جدی جامعه جهانی به ابعاد انسانی و حقوقی چنین حوادثی تأکید کرد.

قدردانی از اقدامات بنیاد هابیلیان

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه همچنین از فعالیت‌های بنیاد هابیلیان از سال ۱۳۸۴ در زمینه شناسایی، مستندسازی و معرفی ابعاد جنایات تروریستی و پیگیری حقوق قربانیان، به‌ویژه قربانیان جنایات گروهک منافقین، قدردانی کرد.

سراج ثبت حقیقت، رساندن صدای قربانیان به افکار عمومی و جلوگیری از فراموش شدن جنایات تروریستی را مسئولیتی مهم و ماندگار دانست و برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای بازخوانی ابعاد انسانی و حقوقی تروریسم و جلب توجه افکار عمومی و نهاد‌های مسئول به این موضوع ارزیابی کرد.

در پایان این مراسم از کتاب فهرست شهدای ترور کودک ایران رونمایی شد.