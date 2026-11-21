پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق از اجرای ۱۰۲ برنامه همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه بافق گفت: این برنامهها با شعار محوری «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان» از ۲۹ آبان تا ۵ آذرماه در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی و دفاعی برگزار میشود.
وی برگزاری یادواره شهدای اصناف، شهدای گمنام و شهدای هنرمند، همایش پیادهروی خانوادگی، ویزیت رایگان، اردوی راهیان پیشرفت، نشستهای بصیرتی در مدارس و محلات و محفل انس با قرآن را از برنامههای شاخص هفته بسیج برشمرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با اشاره به برنامههای حوزه محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی افزود: افتتاح کارگاه و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهسازی دو منزل برای خانوادههای محروم، مرمت یک مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، افتتاح دو پایگاه مقاومت و برگزاری کارگاه آموزشی نیروگاههای خورشیدی از جمله این برنامههاست.
تشکری آموزش هوش مصنوعی و سواد رسانهای، توانمندسازی شهروندخبرنگاران، برگزاری نشستهای تحول محله، میز خدمت در محلات، کارزار خدمت و پویش مهربانی بازاریان برای حمایت از خانوادههای نیازمند را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.
وی در تشریح برنامههای حوزه زن و خانواده نیز گفت: نشستهای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، کارگاه آموزشی تاج خوشبختی ویژه مادران دارای فرزندان در آستانه ازدواج و نمایشگاههای نقش زنان و مد و لباس برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق همچنین از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای یکساله بسیج، پویش هر مغازه یک سنگر، مسابقه عکاسی، اجرای پاتوق گروه سرود و اعزام کاروان راهیان نور دانشآموزی دختران خبر داد.
تشکری با تشریح برنامههای دفاعی و امنیتی هفته بسیج گفت: رژه خودرویی و موتوری، فراخوان گردانهای رزمی، رزمایشهای دفاعی، آموزشهای دفاعی و امنیتی در مساجد و محلات، همایش اقتدار بسیج و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا نیز در این هفته اجرا میشود.