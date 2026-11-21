به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ تشکری در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه بافق گفت: این برنامه‌ها با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» از ۲۹ آبان تا ۵ آذرماه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی و دفاعی برگزار می‌شود.

وی برگزاری یادواره شهدای اصناف، شهدای گمنام و شهدای هنرمند، همایش پیاده‌روی خانوادگی، ویزیت رایگان، اردوی راهیان پیشرفت، نشست‌های بصیرتی در مدارس و محلات و محفل انس با قرآن را از برنامه‌های شاخص هفته بسیج برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با اشاره به برنامه‌های حوزه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی افزود: افتتاح کارگاه و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهسازی دو منزل برای خانواده‌های محروم، مرمت یک مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، افتتاح دو پایگاه مقاومت و برگزاری کارگاه آموزشی نیروگاه‌های خورشیدی از جمله این برنامه‌هاست.

تشکری آموزش هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای، توانمندسازی شهروندخبرنگاران، برگزاری نشست‌های تحول محله، میز خدمت در محلات، کارزار خدمت و پویش مهربانی بازاریان برای حمایت از خانواده‌های نیازمند را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی در تشریح برنامه‌های حوزه زن و خانواده نیز گفت: نشست‌های ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، کارگاه آموزشی تاج خوشبختی ویژه مادران دارای فرزندان در آستانه ازدواج و نمایشگاه‌های نقش زنان و مد و لباس برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق همچنین از برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های یک‌ساله بسیج، پویش هر مغازه یک سنگر، مسابقه عکاسی، اجرای پاتوق گروه سرود و اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی دختران خبر داد.

تشکری با تشریح برنامه‌های دفاعی و امنیتی هفته بسیج گفت: رژه خودرویی و موتوری، فراخوان گردان‌های رزمی، رزمایش‌های دفاعی، آموزش‌های دفاعی و امنیتی در مساجد و محلات، همایش اقتدار بسیج و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا نیز در این هفته اجرا می‌شود.