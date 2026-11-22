با حضور استاندار اصفهان چهارمین جشنواره زعفران روستای ازان در شهرستان میمه و وزوان با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری و نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در این جشنواره گفت: امسال بیش از ۴۰۰ رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های شهر‌های استان، جذب گردشگر و رونق اقتصادی برگزار می‌شود.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی این بخش، از سیاست‌های مهم استانداری اصفهان است.

خدا دوست دهیار روستای ازان نیز گفت: این جشنواره شامل هفت شب برنامه با حضور اقوام مختلف ایرانی، مسابقات بومی‌محلی و نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی با بیش از ۵۰ غرفه برای حمایت از کسب‌وکار‌های خانگی بود.

چهارمین جشنواره طلای سرخ ازان با هدف معرفی ظرفیت‌های زعفران، پاسداشت هویت بومی و فرهنگی و توجه به توانمندی‌های اقتصادی این روستای تاریخی برگزار شد.

ازان، روستایی در بخش مرکزی شهرستان میمه و وزوان در استان اصفهان است.